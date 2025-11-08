Real Madrid vs Rayo Vallecano: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

El Real Madrid le ganó el Clásico al FC Barcelona y volverá a jugar por LaLiga este fin de semana, luego de lo que fue la caída frente al Liverpool por UEFA Champions League. Este encuentro será en condición de visitante frente al Rayo Vallecano, un equipo difícil de vencer.

Basado en datos actuales de casas de apuestas, el Real Madrid es el favorito para este choque gracias a su brillante plantilla y aceitado estilo de juego.

A continuación, te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que puedas tomar una mejor opción.

Momios del partido Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Rayo Vallecano: 5.50

Empate: 5.00

Real Madrid: 1.50

El Real Madrid tiene un 66,7% de posibilidades de ganar el encuentro, mientras que el empate ronda el 20% de chances y la victoria del Rayo Vallecano el 18.2%

Otras cuotas destacadas del Rayo Vallecano vs Real Madrid

Atletico de Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Doble oportunidad:

Real Madrid o Empate: 1.14 – La opción más segura, casi sin riesgo.

Empate o Rayo Vallecano: 2.50 – Interesante para los que confíen en un tropiezo Merengue.

Rayo Vallecano o Real Madrid: 1.16 – Cubre prácticamente todos los escenarios menos el empate.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.57 – Alta probabilidad por la necesidad del Real Madrid de defender la primera posición de la tabla.

Menos de 2 goles: 4.50 – Solo para quienes esperan un duelo cerrado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.75 – Ligeramente probable.

No: 2.00 – Confía en la solidez defensiva de los dos equipos.

Pronóstico SI

El Real Madrid continuará por el camino del triunfo en esta jornada de LaLiga, afianzándose como puntero de la tabla de posiciones independientemente de lo que suceda con el FC Barcelona en su visita a Balaídos para jugar con el Celta de Vigo.

Rayo Vallecano 1-3 Real Madrid