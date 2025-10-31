Real Madrid vs Valencia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Real Madrid recibe al Valencia este sábado 1 de noviembre en el Santiago Bernabéu, en un partido clave para mantener su dominio en LaLiga 2025/26.

Los merengues llegan con un gran arranque de temporada, liderando la tabla y mostrando un rendimiento sólido tanto en el torneo local como en la Champions League. Por su parte, el Valencia atraviesa un momento complicado, con pocos puntos y rendimiento irregular.

Los aficionados están atentos al duelo, que promete mostrar la fortaleza del Real Madrid frente a un rival que necesita puntos para salir de la zona baja de la tabla.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Valencia?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: sábado 1° de noviembre

Horario: 16:00 (Este de Estados Unidos), 14:00 (México) y 21:00 (España)

Estadio: Santiago Bernabéu

¿Dónde se podrá ver el Real Madrid vs Valencia por TV y Streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN 2 ESPN App México Sky Sports México Sky+ España Movistar+ Movistar+

Últimos 5 partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Barcelona 2-1 V LaLiga Juventus 1-0 V UEFA Champions League Getafe 1-0 V LaLiga Villarreal 3-1 V LaLiga Kairat Almaty 5-0 V UEFA Champions League

Últimos 5 partidos del Valencia

Rival Resultado Competición Maracena 0-5 V Copa del Rey Villarreal 0-2 D LaLiga Alavés 0-0 LaLiga Girona 2-1 D LaLiga Real Oviedo 1-2 D LaLiga

Últimas noticias del Real Madrid

La aún joven gestión de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid ha generado tensión en el vestuario. A pesar de los buenos resultados —12 victorias en 13 partidos, liderando LaLiga con cinco puntos de ventaja y pleno en la Champions League—, varios jugadores muestran molestia por sus métodos estrictos.

Vinícius Júnior protagonizó un gesto polémico tras ser sustituido en el Clásico, sin mencionar a Alonso en sus posteriores disculpas. El estratega impone horarios estrictos, gimnasio obligatorio, sesiones largas y análisis de video, buscando modernizar al equipo y eliminar malos hábitos. El tiempo dirá si el vestuario se adapta a su liderazgo.

Últimas noticias del Valencia

Valencia CF v FC Barcelona - Copa del Rey | Quality Sport Images/GettyImages

Si bien es verdad que el Valencia viene de golear 5-0 en calidad de visitante al Maracena en la Copa del Rey, sus números en LaLiga son poco alentadores. Luego de 10 partidos disputados, el equipo suma apenas nueve puntos, ocupando el décimo octavo lugar de la tabla, solo por arriba del Girona y del Real Oviedo, que tienen siete unidades.



Ante el Real Madrid, el Valencia tendrá que jugar un partido que roce la perfección. No puede darse el lujo de dejar ir más puntos, pero, al mismo tiempo, debe ser cuidadoso, puesto que una goleada en contra podría enviarlo al fondo de la tabla.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Valencia

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Éder Militão, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni

Volantes ofensivos: Arda Güler, Vinicius, Kylian Mbappe

Delantero: Brahim Diaz

Valencia

Portero: Agirrezabala

Defensas: Correira, Tárrega, Diakhaby, Jesís Vázquez, Javi Guerra

Centrocampistas: Santamaría, Diego López, Danjuma

Atacantes: Luis Rioja y Hugo Duro

Pronóstico SI

El Real Madrid parte como amplio favorito para este encuentro, gracias a su racha de victorias y plantilla de calidad. Se espera que el equipo blanco controle el partido de principio a fin, aprovechando su experiencia y cohesión.

Por ello, el pronóstico apunta a una victoria clara para los locales, que deberían sumar los tres puntos sin mayores complicaciones, manteniendo su liderazgo en la tabla y consolidando la confianza de cara a los desafíos venideros en liga y Champions League.

Real Madrid 3-0 Valencia

