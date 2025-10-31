Real Madrid vs Valencia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Real Madrid recibe al Valencia este sábado 1 de noviembre en el Santiago Bernabéu, en un partido clave para mantener su dominio en LaLiga 2025/26.
Los merengues llegan con un gran arranque de temporada, liderando la tabla y mostrando un rendimiento sólido tanto en el torneo local como en la Champions League. Por su parte, el Valencia atraviesa un momento complicado, con pocos puntos y rendimiento irregular.
Los aficionados están atentos al duelo, que promete mostrar la fortaleza del Real Madrid frente a un rival que necesita puntos para salir de la zona baja de la tabla.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Valencia?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: sábado 1° de noviembre
Horario: 16:00 (Este de Estados Unidos), 14:00 (México) y 21:00 (España)
Estadio: Santiago Bernabéu
¿Dónde se podrá ver el Real Madrid vs Valencia por TV y Streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN 2
ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
Movistar+
Movistar+
Últimos 5 partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Barcelona
2-1 V
LaLiga
Juventus
1-0 V
UEFA Champions League
Getafe
1-0 V
LaLiga
Villarreal
3-1 V
LaLiga
Kairat Almaty
5-0 V
UEFA Champions League
Últimos 5 partidos del Valencia
Rival
Resultado
Competición
Maracena
0-5 V
Copa del Rey
Villarreal
0-2 D
LaLiga
Alavés
0-0
LaLiga
Girona
2-1 D
LaLiga
Real Oviedo
1-2 D
LaLiga
Últimas noticias del Real Madrid
La aún joven gestión de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid ha generado tensión en el vestuario. A pesar de los buenos resultados —12 victorias en 13 partidos, liderando LaLiga con cinco puntos de ventaja y pleno en la Champions League—, varios jugadores muestran molestia por sus métodos estrictos.
Vinícius Júnior protagonizó un gesto polémico tras ser sustituido en el Clásico, sin mencionar a Alonso en sus posteriores disculpas. El estratega impone horarios estrictos, gimnasio obligatorio, sesiones largas y análisis de video, buscando modernizar al equipo y eliminar malos hábitos. El tiempo dirá si el vestuario se adapta a su liderazgo.
Últimas noticias del Valencia
Si bien es verdad que el Valencia viene de golear 5-0 en calidad de visitante al Maracena en la Copa del Rey, sus números en LaLiga son poco alentadores. Luego de 10 partidos disputados, el equipo suma apenas nueve puntos, ocupando el décimo octavo lugar de la tabla, solo por arriba del Girona y del Real Oviedo, que tienen siete unidades.
Ante el Real Madrid, el Valencia tendrá que jugar un partido que roce la perfección. No puede darse el lujo de dejar ir más puntos, pero, al mismo tiempo, debe ser cuidadoso, puesto que una goleada en contra podría enviarlo al fondo de la tabla.
Posibles alineaciones del Real Madrid vs Valencia
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Álvaro Carreras, Éder Militão, Raúl Asencio, Federico Valverde
Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni
Volantes ofensivos: Arda Güler, Vinicius, Kylian Mbappe
Delantero: Brahim Diaz
Valencia
Portero: Agirrezabala
Defensas: Correira, Tárrega, Diakhaby, Jesís Vázquez, Javi Guerra
Centrocampistas: Santamaría, Diego López, Danjuma
Atacantes: Luis Rioja y Hugo Duro
Pronóstico SI
El Real Madrid parte como amplio favorito para este encuentro, gracias a su racha de victorias y plantilla de calidad. Se espera que el equipo blanco controle el partido de principio a fin, aprovechando su experiencia y cohesión.
Por ello, el pronóstico apunta a una victoria clara para los locales, que deberían sumar los tres puntos sin mayores complicaciones, manteniendo su liderazgo en la tabla y consolidando la confianza de cara a los desafíos venideros en liga y Champions League.
Real Madrid 3-0 Valencia
Mas noticias sobre LaLiga
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.