¿Realmente era Javier Hernández el cobrador ideal para el penalti clave de Chivas?

Javier Hernández falló un penalti clave en los cuartos de final ante Cruz Azul y dejó a Chivas sin opciones de avanzar en el torneo. La falla, registrada en los minutos finales, sepultó cualquier aspiración rojiblanca y abrió un intenso debate alrededor del delantero.

Tras el partido, el técnico Gabriel Milito salió en defensa de su jugador. Lo hizo con una postura firme y directa, apelando a la experiencia del atacante. “Con respecto a la pregunta, si hay alguien que tiene experiencia y recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal es Javier, eso es indiscutido e incuestionado para mí”, aseguró el entrenador.

Sin embargo, los números recientes de Hernández desde los once pasos cuentan una historia muy diferente. El penal fallado ante Cruz Azul no es un hecho aislado, sino parte de una racha preocupante para el histórico delantero mexicano.

De acuerdo con los registros, el último penal que Javier había cobrado antes del de este domingo ocurrió el 10 de septiembre de 2022 con LA Galaxy… y también lo falló. Cinco días antes, el 5 de septiembre del mismo año, había errado otro. Es decir, dos fallas consecutivas en menos de una semana durante su etapa en la MLS.

Sporting KC v Los Angeles Galaxy | Shaun Clark/GettyImages

La estadística global tampoco respalda el argumento de Milito. En su carrera, Hernández ha cobrado 32 penales (incluido el de este domingo), de los cuales solo convirtió 16 y falló 16. Un 50% de efectividad que dista de lo esperado para un ejecutor habitual.

En Chivas, los números son aún más duros: ha cobrado 4 penales, anotado solo 1 y fallado 3. Es decir, un 25% de efectividad, cifra muy baja para alguien que debe asumir la responsabilidad en momentos decisivos.

El contraste entre las palabras del técnico y los datos es inevitable. Mientras Milito sostiene que Javier es el hombre indicado para estos momentos, las estadísticas revelan que el delantero vive un periodo largo y complicado desde los once pasos.