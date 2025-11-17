Regreso casi imposible: la Liga MX sondea a Julián Quiñones, pero las cifras lo alejan



El nombre de Julián Quiñones ha vuelto a sonar con fuerza en el fútbol mexicano. Diversos equipos de la Liga MX han sondeado la posibilidad de repatriar al delantero colombiano, quien actualmente milita en el Al-Qadsiah de Arabia Saudí. Sin embargo, la operación luce extremadamente compleja.

Los primeros reportes señalan que la idea de su regreso ha sido analizada por clubes de gran peso. Sin embargo, a nivel financiero el movimiento está muy por encima de lo que suele invertir el fútbol mexicano, incluso para sus instituciones de mayor poder económico.

NO POR AHORA ❌



¿América, Cruz Azul, Tigres? Estos clubes han sonado interesados en el regreso a México de Julián Quiñones, sin embargo parece todo se derrumba.



👎🏻 De acuerdo con Gibrán Araige hay una imposibilidad para que Quiñones regrese a la Liga MX. Sobre todo por un tema… pic.twitter.com/8j8jVcIrEy — Futbol Total (@futboltotal) November 17, 2025

Quiñones cuenta con una cláusula de salida de 17 millones de dólares, cifra que por sí sola ya supone un reto monumental para cualquier club del país. En el contexto actual, muy pocos equipos están en condiciones de desembolsar una cantidad así por un solo jugador.

A ello se suma que el delantero percibe un sueldo anual cercano a los 4.5 millones de dólares, sin considerar bonos de rendimiento. Dicha cifra lo colocaría entre los futbolistas mejor pagados en la historia de la Liga MX, lo que complica aún más cualquier posible acuerdo.

Al-Ahli v Al-Qadsiah - Saudi Super Cup Semi Final | Eurasia Sport Images/GettyImages

Los clubes que han mostrado interés son Tigres, América, Cruz Azul y Atlas, instituciones con músculo financiero y con pasado directo con Quiñones. No obstante, incluso para ellos la operación requiere un esfuerzo extraordinario que podría alterar sus planes deportivos y presupuestales.

En caso de intentarlo formalmente, el movimiento superaría los 20 millones de dólares entre cláusula, salario y demás variables. Ese monto marcaría uno de los traspasos más altos en la historia del balompié mexicano, algo que hoy parece alejado de la realidad.

Dentro de la Liga MX reconocen que el atacante sigue siendo un futbolista diferencial. Su aporte reciente, marcado por títulos, goles y regularidad, lo convierte en un perfil ideal para cualquier proyecto competitivo. Pero el contexto económico actual juega claramente en contra.

