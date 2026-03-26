Repechajes al Mundial 2026: ¿qué pasa si algún partido queda empatado tras los 90 minutos?

Este jueves 26 de marzo se comenzaron a jugar los Playoffs que determinarán cuáles serán los seis equipos que completarán el cuadro principal del Mundial 2026.

Por el lado de la UEFA se disputan ocho partidos, mientras que por el repechaje internacional se juegan otros dos partidos. En total 10 selecciones lograrán avanzar a la final de sus respectivos repechajes y otras 10 quedarán sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026.

En todos los casos, serán partidos de eliminación directa, por lo que la pregunta qué surge es cuál será el sistema en caso de que el partido se mantenga empatado tras los 90 minutos reglamentarios.

FBL-WC-2026-TUR-ROU-QUALIFIERS | YASIN AKGUL/GettyImages

¿Qué pasa si el partido queda empatado tras los 90 minutos en los Playoffs al Mundial 2026?

En ambos casos (UEFA o por repechaje internacional), si el la igualdad persiste después de los 90 minutos, se jugará una prórroga de 30 minutos en total, dividida en dos tiempos de 15 minutos.

Y, si se mantiene la igualdad en dicha prórroga, la clasificación y la eliminación de las selecciones se definirá a través de una tanda de penales.

Partidos de la repesca internacional

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs Jamaica

Semifinal 2: Bolivia vs Surinam

Final 1: República Democrática del Congo vs Ganador semifinal 1

Final 2: Irak vs Ganador semifinal 2

Partidos de la repesca europea

Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte

Semifinal 2: Gales vs Bosnia-Herzegovina

Semifinal 3: Ucrania vs Suecia

Semifinal 4: Polonia vs Albania