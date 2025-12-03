Revelado el jugador de Tijuana que está en la mira del América

El Club América ya tiene definido al futbolista de Tijuana que desea sumar para el próximo torneo: Kevin Castañeda. El mediapunta mexicano de 26 años viene de firmar el mejor torneo de su carrera y se ha convertido en una prioridad en Coapa.

André Jardine, técnico azulcrema, es el principal impulsor del fichaje. El estratega brasileño considera que Castañeda puede aportar desequilibrio, gol y creatividad en la media punta, un rol que el equipo necesita reforzar de cara al 2026.

🚨🦅 Club América busca el fichaje de Kevin Castañeda



->Xolos de Tijuana lo tasa en 8MDD

->América busca incluir jugadores (NFM) para abaratar operación

->Por salarios altos de jugadores ofrecidos, sin avance



Desde la frontera, Xolos ha sido claro con sus pretensiones económicas. El club tasó a Castañeda en al menos 8 millones de dólares, cifra que refleja tanto su desempeño reciente como su importancia dentro del plantel de Tijuana.

Ante ese panorama, América busca alternativas para abaratar la operación. La directiva analiza incluir a jugadores de su propio plantel como parte del pago, una estrategia común en negociaciones de alto costo dentro de la Liga MX.

Sin embargo, las primeras gestiones realizadas este mismo día no han tenido avance. Los salarios elevados de los futbolistas ofrecidos por América complican el acuerdo, pues Tijuana no estaría dispuesto a asumir fichas tan altas en su estructura actual.

A pesar de ello, el interés azulcrema se mantiene firme. Castañeda encaja en el perfil buscado: mexicano, en plena madurez futbolística y con margen de crecimiento. Además, su rendimiento reciente lo colocó entre los mediapuntas más productivos del semestre.

Por su parte, el jugador ve con buenos ojos la posibilidad de dar un salto a un equipo grande. América lo monitorea desde hace tiempo y ahora, con el impulso directo de Jardine, su nombre vuelve a ganar tracción en el mercado.

Las negociaciones continuarán a lo largo de la semana. El escenario aún está lejos de resolverse, pero en Coapa confían en que con paciencia podrían acercar posturas con Tijuana.