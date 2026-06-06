Revés para Enrique Riquelme: el agente de Klopp negó su vuelta a los banquillos

Las elecciones del Real Madrid están a la vuelta de la esquina y las campañas entraron en su recta final, con las últimas cartas siendo jugadas sobre una mesa que supo estar prendida fuego entre los dos candidatos, con acusaciones cruzadas y un clima espeso pocas veces visto.

Una de las propuestas de Enrique Riquelme, contrincante del histórico Florentino Pérez, fue la de contratar a Jürgen Klopp como nuevo entrenador, aunque esta posibilidad se ha disipado con una declaración en las últimas horas.

"¡Es molesto! Jürgen Klopp está feliz en su rol en Red Bull y no tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club", dijo Marc Kosicke, agente del entrenador, al periodista Florian Plettenberg.

Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026 | Dustin Satloff/GettyImages

En una comunicación, confirmó que Raúl González va a ser su Director Deportivo si gana las elecciones, y reveló la situación del entrenador alemán, al menos desde su punto de vista: "Si Raúl es quien dirige el área deportiva, es a Raúl a quien corresponde liderar esta decisión. Para el banquillo, desde el momento en que se incorporó, Raúl nos ha trasladado un único nombre: el de un entrenador que ha marcado una época en el fútbol mundial. Un hombre que ha conquistado la Champions League, que devolvió al Liverpool a la cima de Europa y de Inglaterra después de décadas de espera, que convirtió al Borussia Dortmund en campeón frente a gigantes económicos y que ha dejado allí donde ha estado algo todavía más importante que los títulos: identidad, carácter, liderazgo y una cultura ganadora basada en el esfuerzo colectivo".

"Ese entrenador es Jürgen Klopp. Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid", desafió.