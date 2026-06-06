Revés para Enrique Riquelme: el agente de Klopp negó su vuelta a los banquillos
Las elecciones del Real Madrid están a la vuelta de la esquina y las campañas entraron en su recta final, con las últimas cartas siendo jugadas sobre una mesa que supo estar prendida fuego entre los dos candidatos, con acusaciones cruzadas y un clima espeso pocas veces visto.
Una de las propuestas de Enrique Riquelme, contrincante del histórico Florentino Pérez, fue la de contratar a Jürgen Klopp como nuevo entrenador, aunque esta posibilidad se ha disipado con una declaración en las últimas horas.
"¡Es molesto! Jürgen Klopp está feliz en su rol en Red Bull y no tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club", dijo Marc Kosicke, agente del entrenador, al periodista Florian Plettenberg.
En una comunicación, confirmó que Raúl González va a ser su Director Deportivo si gana las elecciones, y reveló la situación del entrenador alemán, al menos desde su punto de vista: "Si Raúl es quien dirige el área deportiva, es a Raúl a quien corresponde liderar esta decisión. Para el banquillo, desde el momento en que se incorporó, Raúl nos ha trasladado un único nombre: el de un entrenador que ha marcado una época en el fútbol mundial. Un hombre que ha conquistado la Champions League, que devolvió al Liverpool a la cima de Europa y de Inglaterra después de décadas de espera, que convirtió al Borussia Dortmund en campeón frente a gigantes económicos y que ha dejado allí donde ha estado algo todavía más importante que los títulos: identidad, carácter, liderazgo y una cultura ganadora basada en el esfuerzo colectivo".
"Ese entrenador es Jürgen Klopp. Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid", desafió.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo