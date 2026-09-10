Ricardo Marín habla sobre su presente en Chivas

La salida de Armando González de Chivas dejó muchas dudas entorno al potencial ofensivo del club. Sin embargo, las mismas se han disipado de forma paulatina con el rendimiento del equipo dentro de la cancha en la Liga MX.

Uno de los hombres que desde ya tiene más responsabilidades que en el pasado es Ricardo Marín. El mexicano es el reemplazo directo de la 'Hormiga', un reto que el delantero entiende como uno complejo, pero que, desea enfrentar con toda dignidad deportiva.

¿HORMI DEJÓ LA VARA MUY ALTA? 👀



Ricardo Marín habló de la salida de Armando González de Chivas, sabe que lo que hizo en el club es complicado, pero no pierde la esperanza de alcanzarlo o superarlo.

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Sabemos que es algo muy complicado,es de orgullo lo que hizo Hormiga, representa mucho para el club y nosotros, dejó una huella importante. Nos deja tocados su salida, pero es lo mejor para él. Es una vara muy alta que dejó, porque es complicado tener esos números. Quiero enfocarme en mí, las oportunidades que me están dando. Los records son para romperse, ojalá así sea. Apoyar al equipo y tener buen funcionamiento del equipo, que el equipo sea lo mejor que se vea. Es aprovechar que tenemos oportunidad y que así sea. Ricardo Marín

Marín externo su orgullo por González, un jugador que afirma ha dado el salto de calidad en función de su trabajo y disciplina.

Mucho orgullo, verlo como trabaja, su profesionalismo y que nos motivaba.La disciplina que tenía es algo que no ves. Hormiga mis respetos por el trabajo que hacía. Es un privilegio , es un trabajo que el lo ganó y ojalá que le siga yendo bien. Ricardo Marín

Atletico San Luis v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Para cerrar, Marín agradeció el voto de confianza de parte del técnico Gabriel Milito. Tiene la meta de responder al mismo con goles.

Esperemos que así sea. El profe nos ha dejado muy marcado que no hay titulares, no me considero el titular. Trabajo para ganarme el lugar de titular, el que este bien, lo va a hacer, eso impulsa la competencia interna. Si te has dado cuenta, esté quien esté, el equipo sigue jugando a lo mismo, tenemos una línea marcada. Son jugadores de gran calidad y es meternos a la línea de trabajo y está tan bien trabajada que nos dará frutos. Ricardo Marín

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