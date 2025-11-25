Richard Ledezma atraviesa su mejor momento desde que llegó a Chivas y, en medio de su gran nivel, ha levantado públicamente la mano para ser considerado por la selección mexicana. El mediocampista volvió a expresar su deseo de vestir la camiseta del Tri y cumplir su sueño mundialista.

En entrevista con Mural, Ledezma fue claro y directo respecto a su sentir: “Me gustaría representar a México y es un sueño jugar un Mundial. Hoy más que nunca me estoy preparando para ir a la Selección Nacional”. La frase cayó fuerte en plena recta final del torneo.

El jugador ha sido uno de los elementos más constantes del conjunto rojiblanco bajo el mando de Diego Milito. Su versatilidad para desempeñarse como lateral, contención o interior lo ha vuelto pieza clave del esquema tapatío.

Su rendimiento respalda sus palabras: en sus últimos siete partidos con Chivas ha registrado cinco asistencias, además de convertirse en un futbolista determinante en salida y presión alta. La afición lo reconoce como uno de los motores del equipo.

Pese a su gran presente, su nombre suele ser omitido en las convocatorias de la selección mexicana. En distintas versiones periodísticas se ha mencionado que podría existir una especie de veto por parte de Javier Aguirre, actual técnico del Tri.

La razón tendría raíces en el pasado. Cuando Ledezma estaba en el PSV y aún dudaba entre representar a México o a Estados Unidos, Aguirre habría buscado convencerlo para el Tri. La indecisión del jugador en aquel entonces habría generado molestia en el entorno de la selección.

Hoy la situación es distinta. Ledezma no solo ha elegido públicamente a México, sino que atraviesa el mejor momento de su carrera. Sin embargo, su nombre continúa sin aparecer en las convocatorias y su presencia rumbo al Mundial 2026 luce, por ahora, lejana.