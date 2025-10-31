Rivaldo, exjugador de Brasil y del Barcelona, respalda a Vinícius Jr

Vítor Borba Ferreira Gomes, más conocido como Rivaldo, habló sobre la polémica de Vinícius con Xabi Alonso por el cambio en el Clásico del último domingo.

“Su actitud no fue correcta. No estoy de acuerdo con lo que hizo, pero que hay darle cierto margen, porque no se trata sólo de este partido, sino de un contexto de sustituciones y situaciones repetidas”, dijo el ex futbolista que supo ser campeón del Mundo en Corea-Japon 2002 con Brasil.

“Le guste o no a la gente hoy Vinicius sigue siendo el mejor jugador del mundo por la FIFA”, recordó Rivaldo en referencia a que el madridista es el vigente ganador del premio ‘The Best’. “Sinceramente, un jugador como Vinicius, que vale tanto para el Real Madrid y es patrimonio del club, no puede pasarse siete partidos siendo sustituido. Y menos en un Clásico que lo estaba ganando por la mínima, que el Barcelona podía empatar y que él, Vinicius, podía terminar de decidirlo”, agregó el ex Barcelona en una charla con Betfair.

Vinícius Junior, Brasil | Masashi Hara/GettyImages

Allí, vestido de culé, ganó dos ligas (1998, 1999) y la Copa del Rey 1998. Marcó 130 goles y es uno de los 10 máximos goleadores culé en la historia.

“La reacción de Vinicius Júnior no fue correcta, porque dijo algunas cosas malas, y eso, claro, queda feo. Pero se puede entender su enfado: estaba jugando bien, fue protagonista, participó en el segundo gol, y mantenía bien el balón arriba”, insistió Rivaldo.

Más allá de ese cortocircuito, deseó que la relación siga con el camino de la normalidad para ambos y para el club: “Lo ideal es que Vinicius y el técnico hagan las paces, porque los dos trabajan con el mismo objetivo: ganar y conquistar títulos. Es bonito ver jugar a Vinícius, es un chico con personalidad, que juega con valentía, y creo que todo se solucionará entre ellos”.

