River Plate de nueva cuenta se acerca al mercado de la Liga MX

Están siendo tiempos complejos dentro de las filas de River Plate. La salida de Marcelo Gallardo y la firma de Eduardo Coudet como nuevo técnico del club, no generaron el cambio interno esperado. Al cuadro más ganador de la liga argentina, le está costando tanto en el fútbol local, como en los torneos internacionales.

Siendo el caso, se espera que el 'Millonario' se mueva con fuerza dentro del mercado de verano. Está claro que River Plate requiere fichajes de poder si desean regresar a su etapa de dominio al menos local. Uno de los nombres que tienen dentro de su lista de deseos milita en la Liga MX en un club del norte de México.

RIVER VA POR UN BOMBAZO 💣



Lucas Ocampos podría convertirse en una de las novelas del verano. De acuerdo con Mauro Palacios de TyC Sports y Radio 10, River Plate ya preguntó por la situación del atacante argentino pensando en reforzarse para la próxima temporada.



⛰️ Aunque en… pic.twitter.com/aDisF30UeR — Futbol Total (@futboltotal) May 27, 2026

El jugador en cuestión es Lucas Ocampos. Desde Argentina afirma que River valora el retorno de su canterano este mismo verano. El club considera que el atacante de los Rayados de Monterrey puede llegar a resolver muchas carencias a la ofensiva debido a su virtud de jugar como extremo o centro delantero.

Si bien es cierto que ahora mismo no hay nada formal por Ocampos, se entiende que el jugador es del gusto de Coudet. El primer paso será tocar la puerta del manejo del jugador para conocer disponibilidad y luego de ello, llamar a Monterrey para conocer las exigencias del club mexicano.

Monterrey v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El presente de Ocampos en México no es el mejor. Tras un primer gran semestre donde fue clave para el equipo, su nivel dentro de la cancha se ha caído. El club no descarta su salida, sin embargo, dejarán la decisión en manos del nuevo entrenador, Matías Almeyda.

Si el 'Pelado' cuenta con Lucas para el futuro inmediato del equipo, puerta cerrada al traspaso. Si Almeyda no ve en Ocampos una pieza irremplazable, entonces dentro de Rayados mostrarán apertura a su venta.

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