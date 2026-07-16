River Plate encuentra otra traba por el fichaje de Ángel Correa

Para nadie es un secreto que Ángel Correa desea unirse a River Plate y el club argentino por su parte continúa trabajando en su fichaje, aunque la operación se ha convertido en un desafío financiero de enormes dimensiones.

Tigres decidió abrir la puerta y darle salida a un hombre que a todas luces no está cien por ciento comprometido con los colores del club. Sin embargo, el cuadro del norte de México no desea dejar en el camino un sólo centavo, siendo así, River deberá pagar incluso la parte de los impuestos por el movimiento.

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✍️ River Plate tiene el tiempo contado para fichar a Correa; esto es lo que está frenando su salida de Tigres



✍️ En Rayados van por reforzar la… pic.twitter.com/qznkJLG7TO — MedioTiempo (@mediotiempo) July 15, 2026

El precio del traspaso por sí solo ya representa una inversión de peso. La negociación se mueve en un rango de entre 13 y 15 millones de dólares, cantidad que River Plate tendría que desembolsar para adquirir los derechos del futbolista. En el cuadro argentino lo tienen claro y está dispuesto a pagar dicha cifra.

Sin embargo, a esa cifra debe añadirse un gasto que no estaba en planes del club 'millonario'. Además del monto correspondiente al traspaso , River Plate también tendría que asumir los impuestos generados en territorio mexicano, los cuales superan los dos millones de dólares y elevan significativamente el costo real de la operación.

Tigres UANL v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Adicional, River debe convertir a Correa en el mejor pagado de su plantel y en general, de toda la liga argentina. El sueldo de Ángel dentro de la Liga MX supera los cuatro millones de dólares, una cifra que el equipo rojiblanco hace semanas aceptó iguarlar al jugador para que este forzara su salida de la UANL.

Es decir, el fichaje de Correa por River Plate tendría que superar una inversión inmediata de 20 millones de dólares. Esta cifra en efecto complica el traspaso, aunque, se entiende que el mismo no se ha caído al cien por ciento.