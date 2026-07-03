River Plate no pierde la fe en concretar uno de los movimientos más importantes del mercado y sigue trabajando para fichar a Ángel Correa. El conjunto argentino presentó una segunda propuesta formal a Tigres con el objetivo de convencer a la directiva felina y al fin poder sumar al hombre que desean como la estrella del nuevo proyecto.

Tigres se mantiene firme en la postura de recibir 18 millones de dólares por su estrella. Los de Núñez no pueden llegar a dicha cifra, por lo que trazan un plan alterno para alcanzar la misma.

🚨 RIVER PLATE OFRECE 13 MDD Y UN JUGADOR POR ÁNGEL CORREA 🇦🇷🐯



River Plate presentó una nueva propuesta para fichar a Ángel Correa: 13 millones de dólares más un jugador, con el objetivo de evitar el pago de los 18 millones de dólares de la cláusula de rescisión.



Hasta este… pic.twitter.com/CRrrzYPdXA — RG La Deportiva (@rg690) July 1, 2026

La nueva oferta del cuadro millonario sería de 13 millones de dólares netos por la carta del delantero. Además de dicha cantidad, River Plate pone sobre la mesa la opción de incluir a Sebastián Driussi o Facundo Colidio como monedas de cambio para completar la operación que busca destrabar la salida.

La meta del equipo argentino es alcanzar una valoración cercana a los 18 millones de dólares que pretende Tigres para dejar marchar a Ángel. La directiva de la UANL ha sido firme con su postura desde el inicio de las gestiones y no contempla regalar a uno de sus futbolistas más importantes.

Aunque, parece que el ofrecimiento de River sí generó ruido dentro de Tigres. Tanto la gerencia como el técnico Guido Pizarro valoran los nombres ofrecidos por River Plate. Driussi y Colidio son opciones ofensivas de peso y características interesantes, por lo que ambos perfiles están siendo valorados antes de entregar una respuesta final.

FBL-ARG-RIVER-GIMNASIA | JUAN MABROMATA/GettyImages

Si bien Tigres mantiene una postura fuerte en la negociación, la voluntad del jugador complica la vida al club. Ángel Correa insiste en salir rumbo a River Plate y desde hace semanas tendría un acuerdo total con el conjunto argentino para continuar ahí su carrera.

Siendo así, parece que los de la UANL abren la puerta a la salida del jugador, siempre y cuando no pierdan un centavo de la cifra que desean percibir por su traspaso.

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