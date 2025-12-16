Robert Lewandowski ya prepara su salida del FC Barcelona y su destino podría ser el Inter Miami de Lionel Messi

A pocos días de terminar el 2025, lo más probable es que Robert Lewandowski no siga en el FC Barcelona para la temporada que viene y su destino podría estar unido a Lionel Messi en el Inter Miami.



El delantero polaco ha recibido una oferta del campeón de la MLS y todo parece indicar que la aceptará.

El club de Florida quiere sumar al histórico atacante para el verano que viene, a pesar de que Luis Suárez sigue en el equipo. Podrían compartir la posición o también jugar con pareja de delanteros, pero eso será decisión del entrenador Javier Mascherano.

🚨 BREAKING:



"Robert Lewandowski has received an offer from Inter Miami to join the club next summer. The player is already looking for a home in Miami." [MARCA] 🤯🔥 pic.twitter.com/V63uIRBlc3 — MessiXtra  (@MessiXtraHQ) December 16, 2025

El atacante de 37 años de edad acaba su vinculo con el Barcelona en junio y no hay señales de que el equipo quiera renovarle. De hecho, no han existido conversaciones sobre una posible extensión del vinculo, por lo que la idea de ir a Miami parece cada vez más real.

Para el Barça, salir de Lewandowski sería ideal para abrir espacio salarial de cara al futuro. Actualmente el veterano vive un buen momento, pero ha tenido que compartir tiempo en la posición con Ferrán Torres, quien vive quizás la mejor temporada de su carrera.

El cuadro de Hansi Flick parece cada vez más encaminado a renovar su plantilla, con jugadores jóvenes como Fermín, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Alejandro Balde, entre otros, que a pesar de su juventud, ya son figuras del primer equipo.

En Miami, Lewandowski seguiría el camino de otras figuras del Barça como Suárez, Messi, Jordi Alba o Sergio Busquets, que han pasado sus últimas temporadas en el fútbol profesional entre el bondadoso clima del sur de la Florida.

En total, el polaco tiene 109 goles en 154 partidos, unas cifras muy interesantes que ratifican que el delantero sigue por un buen momento. Sin embargo, todo parece indicar que su salida a Miami es casi un hecho.

MÁS NOTICIAS DE FICHAJES: