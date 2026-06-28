Robert Lewandowski ya tiene nuevo destino: jugará en Chicago Fire

Robert Lewandowski es, sin duda alguna, uno de los mejores delanteros del futbol europeo en las últimas dos décadas. El delantero polaco hizo historia en la Bundesliga con el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, y fue una de las grandes figuras de LaLiga con el FC Barcelona. Tras no renovar su contrato con el cuadro blaugrana, el delantero de 37 años tendrá un nuevo destino: la Major League Soccer (MLS).

De acuerdo con un reporte del diario Sport, Lewandowski firmará con el Chicago Fire la próxima semana. El mítico goleador polaco habría tomado su decisión después de visitar las instalaciones del club de la Ciudad de los Vientos, hace un par de semanas, y tras conocer al técnico Gregg Berhalter, quien le habría expuesto el proyecto del equipo a futuro y le habría convencido de que será protagonista.

Se espera que el goleador europeo firme con Chicago Fire un contrato por dos o tres temporadas.

Lewandowski tenía ofertas de clubes de Arabia Saudita, Italia y Turquía, pero terminó por inclinarse por la propuesta del futbol estadounidense.

🚨💣 EXCLUSIVE: Robert Lewandowski to Chicago Fire, HERE WE GO! 🇺🇸



The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.



Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.



Big move. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/JEKnCYyqRm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

A pesar de su veteranía, Lewandowski firmó una buena temporada con el FC Barcelona en la campaña 2025/2026. El polaco disputó un total de 46 partidos en todas las competencias (LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España), anotó 19 goles y dio cuatro asistencias. 'Lewa' fue una parte importante para que los culés consiguieran el bicampeonato del futbol español y ganaran la Supercopa de España.

Robert Lewandowski of Poland applauds during the friendly | SOPA Images/GettyImages

El veterano delantero llegará a un Chicago Fire que se encuentra actualmente en la tercera posición de la Conferencia Este de la MLS, solamente por detrás del Nashville SC y el Inter Miami.

Con este fichaje, los Hombres de Rojo buscarán regresar a los primeros lugares de la MLS y conseguir el título, algo que no consiguen desde 1998.