Después de despertar el interés de clubes como el PSG, el Bayern Múnich y el FC Barcelona, Rodri ya habría dejado clara su decisión: si abandona el Manchester City este verano, su único destino será el Real Madrid de José Mourinho.

La situación contractual del campeón del mundo alimenta las especulaciones y, con solo un año restante de contrato en Inglaterra, el City deberá decidir si negocia una venta ahora o asume el riesgo de perderlo como agente libre al finalizar la próxima temporada.

🚨 Rodri has made his stance clear to every club interested in signing him this summer. 🇪🇸



The midfielder's message: "I only want Real Madrid."



PSG, Bayern Munich and Barcelona are all pushing to sign the Spaniard, but his priority is a move to Madrid.



(Source: @diarioas) pic.twitter.com/6GI49sxwNw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 4, 2026

El Real Madrid toma la delantera

La dirección deportiva merengue considera que Rodri reúne todas las condiciones para reforzar la mitad de cancha y ve con buenos ojos su regreso a LaLiga tras consolidarse como uno de los mejores mediocampistas del mundo.

El futbolista, además, prioriza volver a España, un factor que coloca al Madrid en una posición privilegiada frente al resto de los interesados. Mientras tanto, equipos como el PSG y el Bayern habrían reducido sus expectativas ante la firme postura del español.

Asimismo, el Barcelona que también mostró interés por el mediocampista y mantuvo un acercamiento con su entorno, no inició negociaciones con el City y sabe que la prioridad del mediocampista apunta claramente hacia el Santiago Bernabéu.

El precio sigue siendo el principal obstáculo

Aún así, el Manchester City habría fijado un precio cercano a los 75 millones de euros para dejar salir al mediocampista y desde la directiva madridista consideran elevada esa cifra debido a la edad del jugador y al tiempo restante de su contrato, por lo que buscan reducir el costo de la operación mediante variables por objetivos y rendimiento.

Manchester City Parade And After Party Celebration | Lewis Storey/GettyImages

Además del aspecto económico, el Madrid deberá liberar espacio en su plantel para concretar la incorporación. Aun así, dentro del club existe confianza en que las negociaciones puedan llegar a buen puerto durante las próximas semanas.