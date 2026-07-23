Rodri enciende las alarmas en el Manchester City tras confirmarse que pasará por el quirófano

Malas noticias para Rodri y para el Manchester City. Según informó The Athletic, el jugador deberá someterse a una cirugía para tratar una lesión en la espalda, una situación que lo dejará fuera de las canchas por tiempo indefinido. Aunque el City todavía no emitió un comunicado oficial, distintos reportes coinciden en que no existe una fecha estimada para su recuperación.

La ausencia del mediocampista representa un duro revés para el entrenador Enzo Maresca, quien afrontará sus primeros partidos al frente del conjunto inglés sin el futbolista que durante las últimas temporadas ha sido el eje del funcionamiento del equipo.

Manchester City midfielder Rodri will undergo surgery on a back injury, but a prognosis for his return is unknown.



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Del Mundial al quirófano

La noticia llega apenas días después de que Rodri cerrara uno de los mejores momentos de su carrera al consagrarse campeón de la Copa del Mundo 2026 con la selección de España en Estados Unidos.

En esa misma línea, esta nueva lesión de espalda se suma a una serie de problemas físicos que han condicionado la continuidad del mediocampista en los últimos años. En septiembre de 2024 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de una rodilla, una lesión que prácticamente lo dejó fuera durante toda la campaña 2024/25.

Después de regresar a la actividad, también padeció molestias musculares que limitaron considerablemente su participación; en la temporada pasada disputó únicamente 33 partidos. Ahora, el estado físico de Rodri también podría influir en las especulaciones sobre su futuro, ya que su contrato entra en su último año de vigencia y todavía no existe un acuerdo para renovarlo.

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

En los últimos meses, el Real Madrid había sido señalado como uno de los principales interesados en incorporarlo. Sin embargo, la incertidumbre sobre los tiempos de recuperación podría enfriar cualquier intento de negociación durante este mercado de fichajes. Mientras tanto, el City deberá encontrar soluciones para reemplazar a un futbolista cuya influencia ha sido clave para el funcionamiento táctico del equipo.

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