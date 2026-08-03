Rodri entra en los planes del FC Barcelona mientras el Real Madrid negocia con el Manchester City

Aunque la prioridad del FC Barcelona sigue siendo incorporar un centro delantero antes del cierre del mercado, la dirección deportiva encabezada por Deco también permanece atenta a otras oportunidades que puedan surgir y, en ese contexto, el nombre de Rodri ganó protagonismo en las oficinas del club catalán.

El mediocampista del Manchester City, campeón del Mundo con España, se convirtió en uno de los grandes objetivos del verano europeo. Si bien el Real Madrid aparece como el principal candidato para ficharlo, el azulgrana decidió mantenerse alerta ante cualquier cambio en las negociaciones y ya trasladó al conjunto inglés su interés por conocer la situación contractual del futbolista.

🚨 BREAKING: Barcelona would be willing to pay €50m for Rodri if he wants to join the club.



— @Nilsola10 pic.twitter.com/SYbjl2Xj2O — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 2, 2026

La lesión de De Jong cambió el panorama

Hasta hace pocas semanas, reforzar el mediocampo no figuraba entre las prioridades de Hansi Flick. Sin embargo, la lesión de Frenkie de Jong modificó parcialmente la planificación deportiva y abrió la puerta a analizar alternativas de primer nivel.

Dentro del club consideran que Rodri representa una oportunidad difícil de ignorar: su experiencia, liderazgo y capacidad para controlar el juego lo convierten en uno de los mejores mediocampistas del mundo, cualidades que encajarían perfectamente en el estilo que busca consolidar el técnico alemán para la temporada 2026/27.

Aún así, cualquier movimiento dependería también de la voluntad del propio jugador, quien ya dejó entrever su deseo de regresar al fútbol español.

El Manchester City no facilitará su salida

Pese a que Rodri entra en el último año de su contrato, el City no tiene intención de desprenderse de él a un precio reducido. La dirigencia inglesa mantiene una postura firme y solo aceptaría negociar por una cifra cercana a los 70 millones de euros, incluyendo variables.

Rodri of Spain kisses the 'Golden Ball' award during the | Nicolò Campo/GettyImages

Por ahora, el Barcelona juega un papel secundario en una negociación que sigue teniendo al Real Madrid como favorito. Sin embargo, el conjunto catalán considera que aún queda margen para que el panorama cambie si las conversaciones entre el merengue y el Manchester City no llegan a buen puerto.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADAO DE FICHAJES