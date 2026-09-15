Rodri revela los motivos por los que eligió fichar por el FC Barcelona antes que por el Real Madrid

Rodri Hernández se convirtió en uno de los grandes movimientos del FC Barcelona durante el último mercado de fichajes y, en una entrevista con Mundo Deportivo, explicó por qué decidió continuar su carrera en el conjunto azulgrana pese a contar también con una propuesta del Real Madrid.

El campeón del mundo reconoció que no fue sencillo elegir entre dos de los clubes más importantes de Europa, pero aseguró que su decisión estuvo determinada principalmente por cuestiones deportivas y por el proyecto que consideraba más adecuado para continuar creciendo como futbolista.

🚨 Rodri: “Saying NO to Real Madrid was not easy, especially since they treated me so well”.



“I made my decision based on sporting aspects, on what excited me more and where I felt I could win and grow the most as a player”, told @mundodeportivo. pic.twitter.com/gkwK0gK5gD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

El proyecto de Flick fue determinante

Rodri explicó que su salida de la Premier League fue un proceso que comenzó cuando entendió que su ciclo en el Manchester City, después de siete temporadas en Inglaterra, había llegado a su fin. Después de siete años en el conjunto, entonces, dirigido por Pep Guardiola, buscaba un nuevo desafío que le permitiera seguir compitiendo al máximo nivel y asumir un papel importante dentro de otro proyecto.

En esa línea, la aparición del Barcelona terminó de convencerlo; el mediocampista quedó especialmente atraído por la generación de jóvenes futbolistas que integra el plantel y por el trabajo que Hansi Flick está realizando al frente del equipo. Para Rodri, el potencial deportivo del conjunto culé ofrecía las condiciones necesarias para seguir ganando y evolucionando.

Su rechazo al Real Madrid

El interés del Real Madrid fue una de las principales alternativas que tuvo sobre la mesa. Rodri admitió que decirle que no al conjunto blanco "no es fácil" y resaltó el comportamiento que tuvo el club durante las negociaciones.

Asimimso, el español también evitó entrar en especulaciones sobre si otros episodios relacionados con Enrique Riquelme o Vinicius pudieron influir en la postura del merengue. Aseguró que durante ese periodo se mantuvo al margen de las cuestiones mediáticas y concentrado en la selección española.

La forma de convencerlo de Deco

Más allá de la propuesta deportiva del Barcelona, el futbolista también valoró especialmente la manera en la que el azulgrana se acercó a él. Según explicó, Deco y Flick nunca ejercieron presión para acelerar su decisión ni intentaron seducirlo únicamente desde el aspecto económico.

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Judit Cartiel/GettyImages

Por el contrario, Rodri destacó que le transmitieron de forma natural la ilusión que tenían por incorporarlo y le explicaron qué podía aportar tanto dentro como fuera del terreno de juego. Esa cercanía le generó una sensación de familiaridad que terminó teniendo un peso importante en su elección.

"Siempre he basado mis decisiones en un tema deportivo, en donde creo que voy a ser capaz de ganar y ser feliz y, sobre todo, crecer como jugador", sentenció.

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