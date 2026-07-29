Rodri se convierte en la prioridad de mercado del Real Madrid para reforzar el mediocampo

Luego de varias semanas de especulaciones, la dirigencia del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, puso el foco del mercado en Rodri Hernández y busca adelantarse a cualquier hipotético competidor.

Según trascenió, el merengue inició finalmente conversaciones formales con el Manchester City para explorar las condiciones de una posible transferencia en este mercado. El campeón del mundo tiene contrato vigente hasta 2027, aunque su deseo de regresar a España podría ser un factor determinante en la negociación.

🚨⚪️ Real Madrid have approached Manchester City for Rodri for the first time.



Negotiations have started with verbal discussions between clubs.



Florentino Pérez has given approval to the deal after doors closed for months.



Real indicate they are ready to spend over €50m. pic.twitter.com/mf8HNldbcZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

El Madrid ya negocia con el City

El club considera que Rodri reúne la experiencia, el liderazgo y la calidad necesarias para convertirse en el eje de un equipo que busca mantenerse en la élite europea, bajo la nueva conducción del entrenador José Mourinho, de cara al arranque de la temporada 2026/27.

Sin embargo, la directiva también marcó un límite económico: la oferta que prepara rondaría los 50 o 60 millones de euros, cifras que considera adecuadas teniendo en cuenta la situación contractual del futbolista. El objetivo es evitar una negociación prolongada o una puja que eleve demasiado el precio de su cotización.

Un perfil ideal para la renovación

Rodri viene de consolidarse como uno de los mejores mediocampistas del mundo y recientemente fue elegido como el mejor jugador del la Copa del Mundo 2026. Su capacidad para ordenar el juego, recuperar pelotas y aportar una salida limpia desde mitad de cancha lo convierten en un futbolista muy valorado por los grandes clubes europeos.

Manchester City Parade And After Party Celebration | Lewis Storey/GettyImages

En esa misma línea, en el Manchester City mantienen la postura de retener al mediocampista. El nuevo entrenador, Enzo Maresca, aseguró hace apenas una semana que Rodri forma parte de sus planes para la próxima temporada. Aún así, en Inglaterra consideran que esa postura también podría ser una estratégia para tomar ventaja en las negociaciones con el Madrid, incrementar el valor de la operación y negociar una eventual salida en mejores condiciones para el club inglés.

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