Rodri vuelve a pasar por el quirófano y aumenta la preocupación en el Manchester City

El Manchester City confirmó este viernes que Rodri Hernández deberá someterse a una cirugía de espalda el próximo lunes 27 de julio para solucionar un problema físico que lo condicionó en los últimos meses y que ahora requiere una intervención quirúrgica.

La información fue confirmada por el nuevo entrenador del conjunto inglés, Enzo Maresca, quien explicó que el mediocampista necesitará un período de descanso antes de comenzar su proceso de recuperación. Aunque el técnico evitó fijar una fecha para su regreso, dejó claro que el objetivo es que vuelva al equipo una vez esté completamente recuperado.

"Necesita vacaciones. Necesita descansar, necesita recuperarse y luego volverá aquí con nosotros", aseguró Maresca.

Un campeón que jugó lejos de su 100%

Pese a no encontrarse en plenitud física, Rodri tuvo un papel determinante en la conquista del Mundial 2026 con España. Su rendimiento durante la competencia fue tan destacado que terminó siendo elegido como el Mejor Jugador de la copa.

En esa línea, y siendo considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo actualmente, su ausencia representa un desafío importante para el Manchester City, que perderá temporalmente a su principal referente en la zona media del campo en el arranque de la temporada 2026/27.

Maresca despeja las dudas sobre su futuro

Durante su presentación oficial como nuevo entrenador del City, Maresca también fue consultado sobre los rumores que vinculan al campeón del mundo con otros grandes clubes europeos, como el Real Madrid. En esa línea, el técnico italiano restó importancia a esas versiones que circularon en las últimas semanas y aseguró que las especulaciones son normales cuando se trata de futbolistas de semejante jerarquía.

President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey | Andrew Harnik/GettyImages

"Todo entrenador quiere tener a Rodri porque es un jugador de primer nivel", afirmó Maresca, quien además confirmó que el plan inmediato pasa exclusivamente por la operación, el descanso y la recuperación del futbolista.

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