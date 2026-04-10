¿Rodrigo Huescas con opciones de llegar a la Copa del Mundo?

Cuando más crecimiento deportivo mostraba en su carrera, las lesiones llegaron a la puerta de Rodrigo Huescas. Sobre septiembre del año anterior durante un duelo de la Champions League, el ex Cruz Azul sufrió una lesión grave de rodilla que le ha llevado a pasar por quirófano frenando su progreso superlativo.

Desde entonces y hasta la fecha actual, el mexicano no ha podido regresar a las canchas. La baja supera ya el medio año de inactividad. Sin embargo, en las últimas horas el carrilero del Copenhague ha retornado a los trabajos sobre el césped, hecho que pone sobre la mesa de los cuestionamientos un posible llamado al Mundial.

¿APUNTA A LLEGAR AL MUNDIAL?



Rodrigo Huescas volvió a trabajar en cancha tras su lesión 🇲🇽⚽https://t.co/WWNFQwLQDC pic.twitter.com/lXfRwe9G96 — MedioTiempo (@mediotiempo) April 10, 2026

Luego de siete meses de baja, Huescas ya trabaja con balón. Lo hace de forma limitada y entrenando por separado del resto del grupo del cuadro danés. Siendo el caso, se entiende que el mexicano está en la etapa final de su recuperación deportivo, aunque, no hay forma de que se sume a la selección mexicana.

Si bien quedan dos meses por delante para el Mundial, el retorno de Rodrigo al Tri luce lejano. El mexicano aún no tiene el alta médica para la alta competencia. Luego de la misma, también debe recibir el alta deportiva de parte de su equipo. Sobre esto último, tiende a demorar en demasía.

Mexico v South Korea - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Ciertamente por tiempos, el lateral sí podría llegar al Mundial. Sin embargo, lo haría en medio de dos escenarios. Primero, en medio de total inactividad por prácticamente nueve meses. Segundo, bajo la posibilidad de que al forzar sufra una recaída durante la Copa del Mundo.

La conclusión luce sencilla: Rodrigo no jugará la Copa del Mundo. No se pondrá en riesgo su salida, ni los intereses de su club. Los laterales por derecha serán Jorge Sánchez y Richard Ledezma. Además, estará en la lista Israel Reyes que puede jugar dicha posición.