Rodrygo empata la negativa marca goleadora de Mariano con el Real Madrid

El Real Madrid empató este domingo 30 de noviembre ante el Girona en la jornada 14 de LaLiga. Con este resultado, el equipo de Xabi Alonso perdió el liderato tras encadenar tres empates consecutivos y evidenció que atraviesa un momento lejos de su mejor versión. A ello se suma el bajo rendimiento de algunos futbolistas, como Rodrygo, quien este fin de semana igualó una estadística poco halagadora.

El extremo brasileño de 24 años alcanzó la peor racha de partidos consecutivos sin marcar para un delantero en la historia del Real Madrid. Rodrygo acumula 30 encuentros seguidos sin anotar, igualando a Mariano, uno de los atacantes menos eficientes que han vestido la camiseta blanca.

Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

La última vez que Rodrygo anotó fue el pasado 4 de marzo, ante el Atlético de Madrid en un juego de Champions League.

De acuerdo con el periodista Alexis Martín-Tamayo 'Mister Chip', la situación de Rodrygo sería incluso más grave que la del delantero hispano-dominicano, ya que este estuvo 986 minutos sin marcar, mientras que el brasileño suma mil 339 minutos sin anotar.

SE CONSUMA UN DATO TOTALMENTE INCREÍBLE



Rodrygo acaba de igualar la PEOR RACHA DE PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN MARCAR de un DELANTERO en los 123 años de historia del Real Madrid.



RODRYGO: lleva 30 partidos seguidos sin marcar (la racha dura 1.339 minutos -y sumando-). No marca… pic.twitter.com/4VibGWAz9W — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 30, 2025

Rodrygo está en el ojo del huracán. El atacante brasileño ha sido duramente cuestionado por la afición debido a su falta de gol, y en los últimos meses han cobrado fuerza los rumores sobre una posible salida del club blanco.

De acuerdo con los reportes más recientes, el futbolista sudamericano estaría en el radar de algunos de los equipos más poderosos de la Premier League y la directiva merengue estaría dispueta a dejarlo salir en caso de que llegue una buena oferta por su carta.

¿Rodrygo podrá darle la vuelta a la mala situación que vive actualmente en el Real Madrid? ¿O cambiará de aires en el mercado de fichajes de invierno?