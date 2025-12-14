El nerviosismo se posó por unos minutos sobre el banquillo del Real Madrid en este encuentro de la Jornada 16 de LaLiga frente al Deportivo Alavés, pero apareció Rodrygo Goes para poner el dos goles por uno momentáneo que le da un auténtico respiro a Xabi Alonso ante los rumores de su posible salida.

El partido comenzó con un tanto de Kylian Mbappé al minuto 26 del encuentro celebrado en el Estadio de Mendizorroza, el mismo que significó su gol 70 desde que llegó al conjunto merengue. Parecía que todo transcurriría con franca calma, pero llegó Carlos Vicente al 69' para poner el gol del empate en una jugada polémica por un posible fuera de juego que no se marcó.

Esto no mermó los ánimos de la escuadra madridista y fue así que se fueron al frente en búsqueda de sacar tres puntos de una valía importante. Al minut0 74 apareció una falta en los linderos del área que el mismo Rodrygo envió a las gradas, pero la vida le sonreiría solo 120 segundos después.

Por el pico del área izquierdo apareció Vinicius Junior, quien aguantó bien una patada de Jonny Otto y fue así que encaró al área para sacar un centro raso que encontró al brasileño en el manchón penal para que este simplemente tuviera que empujarla al arco defendido por Antonio Sivera y así pusiera el segundo tanto de la noche.

Este tanto significó su segundo gol consecutivo, ya que entre semana logró marcarle a Manchester City en la fase de liga de la UEFA Champions League, algo que no conseguía desde el 22 de enero, cuando le había marcado un gol a Las Palmas y posteriormente mojó contra el RB Salzburg un doblete en la goleada de cinco por uno también en UCL.