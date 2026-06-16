Rüdiger renueva con el Real Madrid hasta 2027

Este martes el Real Madrid confirmó la renovación de Antonio Rüdiger por una temporada más: el central alemán continuará vinculado al conjunto merengue hasta junio de 2027.

La extensión del contrato pone fin a varios meses de conversaciones que se desarrollaron de manera intermitente debido a los problemas físicos que condicionaron la regularidad del futbolista durante la campaña pasada.

🚨🇩🇪 OFFICIAL: Real Madrid confirm new deal for Toni Rüdiger, as revealed. ✅🔐



Agreement signed until June 2027, here wirh Sahr Senesie, Hasan Cetinkaya and Alexander Bergweiler from HCM Sports Management after the official signature.



Deal approved by José Mourinho. pic.twitter.com/oQb90qYzIy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

Una recuperación que cambió el panorama

Las negociaciones empezaron a finales de 2025, aunque se vieron interrumpidas cuando el futbolista sufrió una lesión que generó incertidumbre sobre su rendimiento. Tanto el club como el jugador consideraron prioritario enfocarse en la recuperación antes de dar lugar a cualquier decisión contractual.

Aún así, además de su proceso de rehabilitación deportiva, otro factor que resultó determinante para la continuidad del defensor fue la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de José Mourinho. Rüdiger expresó públicamente su admiración por el entrenador portugués y dejó en claro su entusiasmo por afrontar este nuevo ciclo en el club.

A través de sus redes sociales, el alemán destacó que la renovación representa mucho más que una extensión contractual y, según explicó, "es un compromiso para dar un giro a la situación junto a ⁠mis compañeros [...] estamos pasando por una fase exigente, los contratiempos nos han puesto a prueba, pero este es exactamente el lugar donde quiero estar".

Desde su llegada en 2022 procedente del Chelsea, disputó 182 partidos oficiales y levantó ocho títulos con el Madrid, entre ellos la UEFA Champions League, LaLiga, la Copa del Rey y el Mundial de Clubes.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Su continuidad garantiza liderazgo, experiencia y carácter para una equipo que busca recuperar protagonismo europeo después de una campaña 2025/26 por debajo de las expectativas. "Puede que algunos me hayan dado por perdido tras mis ‌lesiones, pero eso solo me ha motivado aún más. Así que, gracias por ello", sentenció Rüdiger en su posteo.