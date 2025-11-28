¿Saint-Maximin estará para la vuelta entre América y Monterrey?

El América recibe un impulso clave previo al duelo decisivo contra Monterrey. Allan Saint-Maximin, una de las figuras del cuadro azulcrema, regresó este jueves a los entrenamientos tras superar un cuadro fuerte de influenza que lo dejó fuera del partido de ida en el Estadio BBVA.

El francés pasó un par de días en reposo absoluto, siguiendo el tratamiento indicado por el cuerpo médico del club. Aunque su ausencia se sintió en el ataque americanista, su recuperación avanzó conforme a lo esperado y ya trabaja nuevamente al lado de sus compañeros en Coapa.

LA NOTICIA QUE TODA LA AFICIÓN DEL AMÉRICA ESTABA ESPERANDO 🦅🚨#CentralFOX | Allan Saint-Maximin volvió a los entrenamientos tras sufrir gripe, en busca de jugar Liguilla y remontarle a Rayados🤯



Pese a su regreso inmediato a las prácticas, se entiende que Saint-Maximin no está todavía al cien por ciento físicamente. Sin embargo, dada la importancia del compromiso y la necesidad urgente del equipo, André Jardine tiene decidido convocarlo para el duelo de vuelta del sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El América llega a este encuentro con la obligación de ganar por dos goles o más, luego de caer en la ida y complicar sus aspiraciones dentro de la Liguilla. La presión es máxima para un equipo que está diseñado para pelear títulos, no para despedirse en cuartos de final.

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por ello, en Coapa consideran que no pueden darse el lujo de prescindir de su extremo francés en un partido que define el futuro inmediato del torneo. Saint-Maximin aporta desequilibrio, velocidad y soluciones individuales que el equipo necesita para romper el orden defensivo de Rayados.

A falta de un entrenamiento más, el cuerpo técnico evaluará su estado físico final, aunque la decisión de integrarlo a la convocatoria está prácticamente tomada. Incluso si inicia en el banquillo, su presencia está contemplada como un revulsivo determinante en la segunda mitad.

América espera una noche de remontada y carácter. Con Saint-Maximin de vuelta, la afición recupera una cuota de esperanza. El sábado no sólo se juega un pase: también se juega la credibilidad del proyecto y el orgullo de un club acostumbrado a competir hasta el final.