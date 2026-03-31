Schlotterbeck no define su continuidad en el Borussia Dortmund y genera dudas sobre su futuro

Tras el amistoso internacional de Alemania frente a Ghana, el central desmintió en conferencia de prensa las versiones que circulan en torno a su renovación contractual con el Borussia Dortmund y reconoció que la negociación está lejos de resolverse.

Sus declaraciones no solo sorprendieron puertas adentro del club, sino que también reactivaron el interés de equipos que lo pretenden de cara al próximo mercado, entre ellos el Real Madrid, que busca reforzar su defensa en el corto plazo.

Germany - Ghana | picture alliance/GettyImages

Cambios en la negociación

Uno de los factores principales que explican la intervención de los acuerdos en la renovación de contrato es la reestructuración interna del Dortmund. Hasta hace una semana atrás, Schlotterbeck negociaba su continuidad con Sebastian Kehl, pero su salida del cargo -de mutuo acuerdo con la comisión directiva-, alteró la concreción de las conversaciones.

Ahora, el defensor deberá retomar el diálogo con nuevos interlocutores dentro del club, lo que inevitablemente retrasa cualquier determinación que abarque la resolución de su futuro inmediato. Según explicó el propio futbolista, ya existieron primeros contactos con la nueva dirigencia, aunque sin avances concretos hasta el momento.

Más allá de los rumores, Schlotterbeck reconoció que no se encuentra en una posición cómoda durante el stand-by de la negociación: “No hemos llegado al punto en que la renovación sea inminente. También es malo para los seguidores del BVB, pero como ya he dicho, no es una situación fácil para mí”.

🚨 BREAKING: Nico Schlotterbeck (linked to Real Madrid) has paused his contract renewal negotiations with Dortmund.



— @SkySportDE pic.twitter.com/GumI9gd4pK — Madrid Universal (@MadridUniversal) March 31, 2026

Hasta la fecha, y con contrato vigente hasta junio de 2027, su continuidad no está descartada en su totalidad; sin embargo, esta falta de acuerdo con el club condiciona al jugador a tener en cuenta diferentes alternativas en torno a una eventual salida.

Y en ese contexto, el Real Madrid vuelve a aparecer como una opción considerable para el entorno del futbolista, atento a cualquier oportunidad en el mercado para hacerse del pase del jugador e incluirlo en las variantes de recambio del plantel.

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