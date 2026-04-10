¿Se aproxima el regreso de Jesús Orozco con Cruz Azul?

En el último juego del torneo pasado, Jesús Orozco Chiquete de Cruz Azul sufrió una lesión terrible en contra de los Tigres de la UANL. Si bien en el inicio se contemplaba que sólo la imagen fuese aparatosa, par de días después se confirmó que el zaguero mexicano tenía daño óseo en el ligamento del tobillo, causando una baja de larga duración.

Ciertamente hoy los de la capital del país está resintiendo la baja del mexicano. El club no firmó un recambio en el verano y van muy limitados en la zona baja. En los últimos días se especuló un posible regreso anticipado de parte del formado en Chivas, una posibilidad que no está ni cerca de ser.

¡Chiquete ya volvió a trabajar con balón! 👀



Y esta es la fecha estimada de su regreso... ⚠️https://t.co/9QKAQO2vuB — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 10, 2026

Orozco fue visto realizando algunos trabajos físicos en las instalaciones de La Noria. Luego de ello, se especuló que la vuelta al campo de parte del zaguero nacional estaba cerca. La realidad es que a Jesús le quedan varias semanas de recuperación intensa, el tratamiento no está ni siquiera a la mitad del camino.

Azteca Deportes afirma que el central acudió al club con el fin de realizar trabajos de gimnasio con el fin de valorar el progreso en la recuperación ósea. De ahí en más, nada ha cambiado con respecto de lo que valoró el club desde diciembre del año pasado, Jesús no jugará este torneo.

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El retorno del 'Chiquete' se contempla para el mes de agosto del año en curso. Es decir, su vuelta se dará luego de la Copa del Mundo, para el siguiente torneo de la Liga MX y tras realizar prácticamente que trabajos de pretemporada con el resto de la plantilla para después darle rodaje paulatino.

Cualquier ruido sobre una vuelta al campo para la liguilla que se aproxima es irreal. No hay siquiera un escenario donde al menos se puede pensar en "correr un riesgo", Orozco no puede realizar el mínimo trabajo sobre césped aún.