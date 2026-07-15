Se complica el fichaje de César Montes por Cruz Azul

Cómo se ha informado en este espacio, Cruz Azul tiene como fichaje prioritario para el mercado de verano a César Montes. Muestra clara de ello, el cuadro de la capital del país firmó en las más recientes horas a su hermano Alan en calidad de agente libre para motivar todavía más el arribo del capitán de la selección mexicana.

Se entiende que el acuerdo entre el club y el jugador es total. Los de La Noria están dispuestos a convertir al zaguero en el mejor pagado de su plantilla. Sin embargo, las gestiones con el Lokomotiv de Moscú se han complicado esta semana, pues se entiende que el cuadro ruso espera una cifra mucho más elevada de la que los celestes han ofertado.

🚨🚂❌ Lokomotiv ha rechazado la oferta de Cruz Azul por César Montes.



->Negativa a oferta; cerca de 8MDD para transferencia definitiva

->Preacuerdo con jugador

->Continúan gestiones

->Los 🇷🇺 exigen un aumento sustancial a la próxima oferta



DETALLES.https://t.co/cZr9W8nryP — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 15, 2026

De acuerdo con el reporte de Fernando Esquivel, la gerencia de Cruz Azul ofertó alrededor de ocho millones de dólares entre fijos y variables. Hasta hace algunas semanas, esta parecía ser una cifra justa y que sería aceptada por el club de Moscú, sin embargo, luego del Mundial los rusos han cambiado su postura.

El cuadro de la capital rusa entiende que el valor de César se ha elevado. El mexicano tuvo una buena Copa del Mundo por lo que el conjunto moscovita considera que la cifra ofertada por Cruz Azul se queda abajo de lo esperado. Siendo así, el fichaje de Montes por los celestes en este momento se ha frenado un poco.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Es clave señalar que el fichaje no se ha caído al cien por ciento. Montes quiere seguir su carrera con el campeón de la Liga MX y hará lo que esté en sus manos para conseguirlo. Se entiende que Cruz Azul tiene la misma postura y es por ello que estaría cocinando una segunda oferta para el Lokomotiv.

De la misma forma, el agente del jugador viajará a Rusia sobre el cierre de esta semana para tener una charla con el Lokomotiv. La idea es que el mismo funja de intermediario y destrabe la salida de su representado por las buenas en los siguientes días.

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