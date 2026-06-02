¿Se complica la continuidad de Joel Huiqui al frente de Cruz Azul?

Como se adelantó en este espacio y como lo ha confirmado la misma gerencia de Cruz Azul, Joel Huiqui se ha ganado su futuro dentro del club. Sin embargo, cierto es que la firma está tardando más de lo estimado. Pese a ello, el técnico no entra en estado de impaciencia y asegura que el movimiento pronto se dará.

Cruz Azul ya piensa en el Apertura 2026, pero hay un detalle pendiente. 🚂🤔



Joel Huiqui todavía no ha renovado su contrato. La directiva quiere que continúe. ¿Habrá acuerdo? 👀 pic.twitter.com/g6lLppCTzJ — Esto en Línea (@estoenlinea) June 1, 2026

Estamos en eso (la firma), como ya lo mencionó el presidente. El interés es que me quede y yo estoy encantado de quedarme. Joel Huiqui

Joel afirmó que si bien el anuncio de su continuidad se ha demorado de más, aún así el club tendrá tiempo ideal para formar una plantilla aún más fuerte para el siguiente semestre.

Va a haber tiempo para poder armar un equipo igual de competitivo y esperar por las ofertas que habrá por los jugadores. Me parece que esta semana nos estaremos reuniendo con Iván (Alonso) y con el presidente (Víctor Velázquez) para poder ver qué podemos hacer. Primero esperando lo mío y si todo sale bien, poder cerrar los refuerzos. Joel Huiqui

El mexicano añadió que la prioridad es mantener la base del equipo campeón de la Liga MX.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La idea es que se quede la mayoría y si es posible todos. No es un plantel tan extenso así que creo que podemos tener un par de refuerzos en zonas específicas para ayudar al equipo. Joel Huiqui

Como conclusión, Huiqui agradeció a todos aquellos que le han demostrado su apoyo. Afirmó que trabajará para volver con un Cruz Azul todavía más competitivo.

Estoy muy agradecido, hay amigos que me han escrito. En este tiempo que he podido estar en casa me he dado cuenta de todo el escenario y la verdad es que estoy muy contento que la gente lo ha disfrutado muchísimo. A la afición decirle felicidades, se lo merecen y viene lo mejor, hay que pelear por la próxima. Joel Huiqui