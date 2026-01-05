Se complica un trueque entre el América y el Toluca

El mercado de invierno ha presentado un obstáculo inesperado para Club América y Toluca, luego de que se complicara el trueque que ambas directivas negociaban desde hace semanas. La operación contemplaba un intercambio en calidad de cesión que, por ahora, permanece congelado.

El plan original establecía que Brian García, conocido como “Guame”, se incorporara al plantel azulcrema para reforzar la banda y sumar variantes en el mediocampo. A cambio, el joven defensor Ralph Orquín partiría rumbo a Toluca para encontrar continuidad competitiva.

🚨Se complicó el trueque entre el América y Toluca que involucra a Orquín y Brian García. Aquí, los detalles. https://t.co/ZQQ6fPNcxd pic.twitter.com/ZaSVJCIQL1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 4, 2026

Ambos movimientos estaban pensados bajo la fórmula de préstamo por un año, sin opción de compra obligatoria, una modalidad que resultaba atractiva para las dos instituciones. América buscaba profundidad inmediata, mientras Toluca apostaba por el crecimiento de Orquín en un entorno con mayores oportunidades de minutos.

Sin embargo, la negociación se atascó en un punto clave: la situación contractual del lateral americanista. Orquín cuenta actualmente con apenas seis meses restantes de contrato, un escenario que genera incertidumbre para el club mexiquense, que no está dispuesto a sumar a un jugador sin garantizar su permanencia mínima.

Toluca condicionó el acuerdo a que Orquín extendiera su vínculo con América por al menos un año natural adicional. Esa renovación permitiría blindar el préstamo y asegurar que el futbolista no quede libre en plena cesión, algo que la directiva escarlata considera indispensable para proteger su planificación deportiva.

America v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El problema es que el propio jugador se ha negado, por ahora, a firmar una extensión de contrato. Desde su entorno consideran que el actual panorama le abre la puerta a analizar opciones como agente libre en el corto plazo, una postura legítima, pero que frena el entendimiento entre ambas instituciones.

En Coapa, la situación genera incomodidad. América ve con buenos ojos la llegada de Brian García y considera que el intercambio es equilibrado, pero no está dispuesto a forzar una renovación que el jugador no desea. Al mismo tiempo, el club tampoco quiere perder valor deportivo sin recibir una compensación clara.

Por ahora, el trueque sigue en pausa y su futuro es incierto. Para que se concrete, Orquín deberá reconsiderar su postura contractual o las directivas tendrán que replantear las condiciones. Mientras tanto, América y Toluca mantienen abiertas las conversaciones, conscientes de que el reloj del mercado no se detiene.

MÁS NOTICIAS DEL AMÉRICA: