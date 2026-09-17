Se confirman las fechas y los partidos de la Supercopa de España
La Supercopa de España hace rato que no se juega en su tierra, mudándose por distintas partes del mundo. Ahora le llegó el turno a Turquía, que recibirá el torneo entre el 2 y el 6 de febrero de 2027 para consagrar al primer campeón de la temporada del fútbol español.
Se creía que el torneo se iba a disputar en el Olímpico, que supo ser sede de la final de la UEFA Champions League en 2023, aunque las autoridades tuvieron otros planes: los estadios del Fenerbaçhe y el del Besiktas recibirán las semifinales, mientras que la final se disputará en la casa del Galatasaray.
El primer encuentro será entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid para resolver el primer clasificado a la gran final, mientras que el segundo pasaje se disputará entre el Real Madrid y la Real Sociedad al día siguiente. La definición será el 6 de febrero a partir de las 20, hora de España.
El calendario de la Supercopa de España
- 2 de febrero de 2027: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Şükrü Saracoğlu Stadyumu
- 3 de febrero de 2027: Real Madrid vs Real Sociedad - Vodafone Park
- 6 de febrero de 2027: Final - Ali Sami Yen Sports Complex
“Serán tres grandes partidos en tres grandes estadios que pueden reunir en total a más de 150.000 espectadores. Estambul ha acogido la final de la Champions 2005 y 2023, de la Europa League 2026... cuenta con las infraestructuras estadios y una gran afición. Estamos seguros que Estambul se volcará con la Supercopa”, señaló Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Por su parte, las autoridades turcas dijeron: “Haremos que se sientan como en casa. Y será retransmitido para 150 millones de países y logrará una gran proyección internacional de Turquía y fortalecerá la capacidad de organizar grandes eventos. Será un escaparate importante”.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo