Se filtró la portada del EA Sports FC 27: quién será la estrella del videojuego

EA Sports ha confirmado de manera oficial que Kylian Mbappé será la imagen principal de EA SPORTS FC27, una decisión que llega tras el brutal nivel exhibido por el delantero francés durante la Copa del Mundo. La compañía reveló la portada del videojuego, consolidando al atacante del Real Madrid como el gran rostro de la nueva entrega.

El nombramiento representa una consecuencia natural del espectacular torneo firmado por Mbappé, quien marcó diez goles y se proclamó como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. Su actuación terminó por reafirmarlo como una de las máximas figuras del fútbol moderno y como el referente de la nueva era dentro y fuera de la cancha.

Back on the cover. Ready to go again.@KMbappe leads the #FC27 Cover. See the full reveal, July 23: https://t.co/6QAaAVGU75 pic.twitter.com/u8zPbxJH2J — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 21, 2026

Más allá de los registros, el delntero también confirmó que atraviesa el momento más brillante de su carrera. Su impacto dentro y fuera del terreno de juego ha elevado todavía más su perfil comercial en todo el mundo, convirtiéndolo en una figura ideal para encabezar uno de los videojuegos deportivos más importantes y populares del planeta.

La elección de igual forma supone un nuevo reconocimiento para el Real Madrid, que por segundo año consecutivo tendrá a una de sus estrellas como la imagen principal de la franquicia. El club blanco continúa acumulando protagonismo tanto en el ámbito deportivo como en el comercial, reflejando el enorme alcance global de su plantilla.

Real Madrid v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

En la pasada edición, el hombre de la cas blanca que hizo acto de presencia en la portada del videojuego fue Jude Bellingham. Sin embargo, todo el foco no estaba sólo sobre el inglés, pues la imagen era compartida al cien por ciento con Jamal Musiala.

La revelación completa del videojuego se realizará el próximo 23 de julio, fecha en la que se conocerán más detalles de una edición que tendrá al astro francés como su icono de la temporada.