¿Se irá Santiago Sandoval con destino a Europa en el corto plazo?

Santiago Sandoval comienza a despertar interés más allá de la Liga MX. El joven de Chivas, con recién 19 años, atraviesa un destacado momento con el Guadalajara y sus actuaciones ya han llamado la atención de distintos clubes europeos, que siguen de cerca su evolución y proyección.

El rendimiento mostrado por Sandoval con el primer equipo rojiblanco ha elevado considerablemente su nombre dentro del mercado. Su juventud, acompañada por las buenas actuaciones que ha firmado recientemente, lo convierten en uno de los elementos con mayor proyección del Guadalajara y en un jugador llamativo para el mejor fútbol del planeta.

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Santiago Sandoval interesa en Europa; representante viaja para entrevistas con clubeshttps://t.co/QDGZMS3JJr — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 14, 2026

Pese al creciente interés generado alrededor del mexicano, hasta el momento no existe una propuesta formal sobre la mesa de la directiva del Guadalajara y parece improbable que el talento nacional salga de la institución en lo que resta de 2026.

Sin embargo, el entorno del jugador ya comenzó a moverse pensando en lo que podría suceder durante los próximos mercados. El agente de Santiago viajó recién a Europa con el objetivo de reunirse con diferentes clubes y conocer sus proyectos deportivos que podrían ofrecerle al juvenil mexicano.

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El movimiento de su representante no significa que exista un acuerdo avanzado con alguna institución. La meta es perfilar una futura salida de Santiago rumbo a un destino en el que se le permite evolucionar como profesional de forma paulatina y a la par de su corta edad.

Para Chivas, la aparición y consolidación de un futbolista de apenas 19 años representa también un activo importante de cara al futuro. Sandoval es un intocable de Gabriel Milito, sin embargo, la gerencia tiene claro que más temprano que tarde, las ofertas formales llegarán a las oficinas de Verde Valle.

Así, Santiago Sandoval empieza a colocarse como uno de los jóvenes mexicanos a seguir rumbo a los próximos mercados. Su frma de jugador, no es una muy común en México. Esto, hoy le acerca más que nunca a Europa.

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