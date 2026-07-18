El éxodo de delanteros en el Barcelona continúa y ahora llega el turno de Marcus Rashford. El inglés terminó su préstamo con los culés y quedó fuera de los planes azulgranas por lo que volverá al Manchester United, donde recibirá una nueva oportunidad. Michael Carrick pidió contar con él durante la pretemporada porque quiere evaluar personalmente si puede formar parte del proyecto de Old Trafford.

Durante su paso por el Barça, Rashford disputó 49 partidos, convirtió 14 goles y entregó 14 asistencias. La dirección deportiva valoró, por un momento, ejecutar la opción de compra cercana a los 30 millones de euros, pero finalmente optó por la llegada de Anthony Gordon y, hace unos días, de Karim Adeyemi.

De acuerdo con la publicación de Fabrizio Romano, los Red Devils ya preparan el regreso del futbolista una vez concluida su participación con Inglaterra en el Mundial. Carrick quiere trabajar con él antes de tomar cualquier determinación definitiva sobre su lugar dentro del equipo.

🚨 Manchester United plan for Marcus Rashford to return to training for pre season as Carrick wants to work with him.



Exit still possible but only in case of European top club bids; no Turkey move planned.



🎥➕ https://t.co/ktd7xhIE94 pic.twitter.com/Mra8M49JSr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026

El DT considera importante observar su rendimiento dentro del grupo y ofrecer una evaluación completa. Cabe recordar que Rashford dejó Old Trafford luego de sus diferencias con Rubén Amorim, aunque mantiene contrato con el club hasta junio de 2028, por lo que su vínculo sigue vigente.

El United tampoco descarta una venta en este mercado, de hecho, la salida es una posibilidad y podría concretarse hasta el cierre de los traspasos el 1 de septiembre, pero solo se realizaría si aparece una propuesta procedente de uno de los grandes clubes europeos. El objetivo de la institución de Manchester no contempla otra cesión.

La postura del delantero coincide con la idea de seguir en Europa y, de hecho, en los últimos días aparecieron versiones relacionadas con el Fenerbahçe, alternativa que quedó descartada desde el entorno del jugador. Si ninguna oferta de primer nivel llega durante el mercado, Rashford tendrá la posibilidad de ganarse un lugar otra vez en Old Trafford.