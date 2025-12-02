Javier 'Chicharito' Hernández no colgará los botines. Aunque su salida de Chivas es un hecho y será agente libre a partir de este invierno, el delantero mexicano de casi 38 años mantiene firme la intención de continuar su carrera profesional en 2026, pese al duro semestre vivido en Guadalajara.

El atacante no logró consolidarse en su retorno al 'rebaño', golpeado por lesiones, poca regularidad y momentos difíciles que lo alejaron del nivel que alguna vez lo convirtió en referente mundial. Sin embargo, más que rendirse, Hernández considera que aún tiene una oportunidad más en el futbol internacional.

Distintos reportes señalan que el mexicano mantiene mercado tanto en la Major League Soccer como en Inglaterra. En el caso de la MLS, su nombre continúa generando interés debido a su pasado exitoso en la liga, donde marcó una etapa con el LA Galaxy antes de su lesión de rodilla.

Equipos estadounidenses han preguntado por su situación contractual, conscientes de que el jugador llegará libre y podría aportar experiencia, liderazgo y todavía algunos destellos de su capacidad goleadora. La liga norteamericana, además, representa un entorno que él conoce y donde ya demostró que puede competir.

En Inglaterra, su panorama es distinto pero real: los pretendientes se encuentran en la Championship, la segunda división. Clubes en búsqueda de un delantero veterano y resolutivo han mostrado apertura a negociar, recordando su paso por el Manchester United y el West Ham, donde llegó a firmar temporadas sobresalientes.

Hernández valora seriamente esa alternativa, pues le permitiría volver al fútbol inglés y cerrar su trayectoria en un país donde vivió algunos de los mejores momentos de su carrera europea. Además, la exigencia física y competitiva de la Championship podría representar esa “última revancha” que tanto desea.

Después de un semestre con Chivas que él mismo desearía borrar, el delantero siente que no puede finalizar su historia así. Su motivación apunta a demostrar que aún tiene algo que ofrecer y que su carrera no debe terminar marcada por su fallido regreso al Guadalajara.