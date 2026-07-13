Erik Lira ya se encuentra bajo las órdenes de Cruz Azul tras concluir su enorme participación con la selección mexicana en la Copa del Mundo. El medio de contención reportó en La Noria después de unos días de descanso y, por ahora, forma parte de los planes del cuerpo técnico para el arranque del torneo este fin de semana.

Como se ha informado en este espacio, Lira ha sido relacionado con distintas opciones para partir al fútbol de Europa durante este mercado de verano. Su rendimiento tanto con Cruz Azul y sobre todo con la selección despertó interés en el extranjero. Sin embargo, ahora mismo no hay en La Noria una oferta formal que cambie el futuro inmediato de Erik.

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Erik Lira está de regreso en La Noria, el mediocampista está contemplado por CAZ para J1, por ahora sigue sin ofertas formales por sus servicios



Ditta lo hará en próximos días y por ahora también está contemplado para el viaje a San Luis pic.twitter.com/f3PkE9G53P — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) July 13, 2026

Siendo el caso, la directiva y el cuerpo técnico de Joel Huiqui mantienen a Lira contemplado para el inicio de la Liga MX. La intención es que continúe trabajando con normalidad junto al resto del plantel mientras el mercado de transferencias permanece abierto y puedan surgir nuevos escenarios.

Salvo una sorpresa mayor, Lira estará incluido en la convocatoria para realizar el viaje a San Luis, donde Cruz Azul afrontará su compromiso contra el Atlético en el inicio del curso. La planificación deportiva no ha sufrido modificacions y el jugador continúa siendo considerado una pieza clave dentro del plantel.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

De la misma forma, Willer Ditta, quien también ya fue eliminado del Mundial con Colombia, reportará esta semana en La Noria para retomar trabajos con el equipo. El zaguero es el líder en jefe de la zaga celeste y si bien no ha hecho pretemporada, viajará al igual que Erik a San Luis.

El mercado está abierto para Erik y cuenta con el apoyo del club. Aunque, mientras las ofertas no lleguen, el mexicano tendrá que saltar a la cancha para jugar por Cruz Azul.