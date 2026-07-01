¿Se va Alexis Gutiérrez del América este verano?

Alexis Gutiérrez no saldrá del América en el mercado de verano, pese a los rumores que lo colocaban como posible refuerzo de Santos. La posibilidad quedó descartada al cien por ciento y el creador de juego continuará formando parte del plantel del nido de Coapa mientras intenta abrirse camino en la nueva etapa encabezada por Guillermo Almada.

El jugador trabaja con normalidad en la pretemporada y tiene claro que su prioridad es convencer al nuevo técnico. Su meta pasa por ganarse un lugar dentro de la competencia interna, aprovechando que todos los jugadores comienzan desde cero con la llegada de Almada al banquillo del cuadro de la capital del país.

¡NO SE VA DEL AMÉRICA! 🦅



Alexis Gutiérrez nunca fue opción para reforzar a Santoshttps://t.co/L9LwpNTCEb pic.twitter.com/RU4IP0aDDl — MedioTiempo (@mediotiempo) June 29, 2026

Al interior de la gerencia del América existe disposición para respetar la postura del jugador, quien desea mantenerse en Coapa y luchar por una oportunidad. A pesar de las versiones que lo vinculaban con un futuro en otro equipo de la Liga MX, el club no contempla desprenderse de él en el corto plazo.

La realidad, sin embargo, es que Gutiérrez carga con un balance más que malo desde su llegada hace un año. Su rendimiento ha estado lejos de las expectativas generadas tras su arribo desde Cruz Azul y, hasta ahora, su aportación dentro del terreno de juego ha sido prácticamente nula para el conjunto de Coapa.

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Esa falta de peso se ha reflejado en la opinión de la afición, que lo ha convertido en uno de los futbolistas más señalados de la plantilla. Cada actuación discrta incrementó las críticas desde la grada, generando un escenario complicado para un jugador que fue fichado como un refuerzo de peso.

La llegada de Almada representa oxígeno para Alexis. Sin embargo, el mismo puede tener límite de tiempo. Un mal semestre y no sería una locura que el mexicano esté en el mercado para el invierno.