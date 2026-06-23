¿Se va Keylor Navas de los Pumas de la UNAM?

La continuidad de Keylor Navas en los Pumas de la UNAM ha quedado definida de cara al Apertura 2026. No se puede negar que la salida de Efraín Juárez de la dirección técnica generó didas alrededor de varias figuras del plantel, el meta permanecerá en el cuadro de la capital del país y continuará defendiendo el arco universitario.

La continuidad de Keylor no depende del cambio realizado en el banco de los de la UNAM. De hecho, antes de que se concretara la salida de Juárez, Navas ya había firmado su continuidad con el club mediante la extensión contractual por un año más, compromiso que tiene el deseo de cumplir al cien por ciento.

¡SE QUEDA!



Keylor Navas se queda con Pumas para el Apertura 2026https://t.co/56bNVUNJRm — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 22, 2026

Más de una fuente cercana a los Pumas confirma que la intención del futbolista es respetar el acuerdo firmado y completar el tiempo establecido en su contrato. Keylor, capitán de los de la UNAM, entiende que tiene una deuda por saldar con la afición felina luego de perder la pasada final de la Liga MX contra Cruz Azul.

Si bien los resultados deportivos no han estado a la altura de las expectativas generadas desde su llegada, el portero del Real Madrid y del PSG se encuentra feliz con su experiencia en el futbol mexicano. La falta de títulos no ha modificado su postura respcto de los ofrecido por los felinos.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Otro factor clave para entender su decisión es la estabilidad que ha encontrado fuera de la cancha. Navas se siente plenamente adaptado a la vida en la Ciudad de México, donde tanto él como su entorno familiar han encontrado condiciones ideales para desarrollar su vida con tranquilidad.

Siendo el caso, Pumas asegura la continuidad de uno de los nombres más importantes de su plantilla para el Apertura 2026. El proyecto no gira entorno a Keylor, sin embargo, la presencia de Navas es clave en el mismo.