¿Se va o se queda? Decisión final de Estados Unidos con el futuro de Pochettino

Si bien no pudieron llegar más a allá de los octavos de final, la selección de Estados Unidos fue una grata revelación durante la Copa del Mundo. El cuadro que comanda Mauricio Pochettino realizó un fútbol agradable a la vista mediante el cual su grupo buscaba ganar todos los juegos partiendo de la velocidad y la verticalidad.

La realidad es que hasta antes de la Copa del Mundo, el ciclo de Pochettino sufrió muchas críticas. Tanto los resultados como las formas no estaban a la altura de la exigencia. Esto se acabó en el Mundial y le ha valido a Mauricio el poder firmar la renovación de contrato.

🚨Edwin Cerrillo es nuevo refuerzo del América.

*️⃣Llega de manera definitiva desde Los Ángeles Galaxy y firmará un contrato a largo plazo.

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La Federación Estadounidense de Futbol ha hecho oficial que el entrenador argentino se mantendrá al frente del cuadro de las barras y las estrellas. El nuevo contrato tiene un vigencia de cuatro años. Es decir, si el mismo se mantiene dentro de lo deseado, será Pochettino el técnico de los Estados Unidos en la Copa del Mundo de 2030.

La meta es clara, darle continuidad al ciclo. Al final, Pochettino demostró que su seleccionado sí tiene una identidad dentro de la cancha. A partir de ello, el objetivo es reafirmar la misma y desarrollar a un nivel superior que le permita a la selección del norte de América llegar al siguiente Mundial por un resultado superior.

USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

Pochettino tiene una base de jugadores muy joven. La misma llegará a la siguiente justa mundialista con mucho mayor rodaje y en la edad de plenitud deportiva dentro del fútbol. Adicional, el técnico tendrá poder dentro de las academias de desarrollo de talento de la MLS. Así como seleccionados con límite de edad que jugarán diferentes competiciones, como el grupo que se presentará en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Angeles.

A nivel salarial, se desconocen la cifra que Pochettino se ha asegurado. Sin embargo, antes de la renovación ya era uno de los diez técnicos mejores pagados en cuanto a selecciones se refiere. Seguramente ha reafirmado dicha condición.