¿Se va o se queda? Definido el futuro de Mauricio Pochettino con Estados Unidos

La selección de Estados Unidos fue más de lo que se esperaba en la Copa del Mundo de ellos. Si bien es cierto que su condición de local fue un factor a favor muy relevante, el fútbol que desarrollaron estuvo muy por encima de lo que mostraron a lo largo de la era de Mauricio Pochettino como entrenador.

Esto ha hecho que la Federación entienda que el técnico argentino sí fue una elección correcta para el desarrollo del seleccionado del país de las barras y las estrellas. Tal es el caso que en las más recientes horas, los altos mandos del fútbol de los Estados Unidos han decidido apostar por la continuidad de Mauricio al frente del equipo.

🇺🇸 Sources: Mauricio Pochettino is close to continuing as USMNT head coach. @AndresCantorGOL 1st. Would be 4 year deal.



Talks with U.S. Soccer progress and in a good place. Not done yet.



w/ @PaulTenorio @HenryBushnell @David_Ornstein https://t.co/cnaCH2Ty8L — Tom Bogert (@tombogert) July 29, 2026

Prensa internacional confirma que el entrenador está en gestiones muy avanzadas para la extensión de su contrato. El mismo tendría una nueva vigencia hasta el 2030. Es decir, la meta será que el técnico cumpla el ciclo mundialista completo y que llegue al próximo Mundial a superar lo hecho por Estados Unidos en la reciente Copa del Mundo.

La misión no será sencilla, pero tampoco parece un imposible. Pochettino llegó al último Mundial con una selección con promedio de edad bastante bajo. Es decir, la mayoría de los jugadores que fueron tomados en cuenta por el entrenador este 2026, podrán ser elegibles si el nivel les da para ello, en el 2030.

SOCCER: JUL 06 FIFA World Cup 26 Round of 16 - USA vs Belgium | Icon Sportswire/GettyImages

Adicional, Mauricio podrá navegar en el camino con el fin de encontrar nuevo talento dentro y fuera de los Estados Unidos para sumar a su proyecto.

El nivel del seleccionado podrá medirse primero en la Copa América que una vez más se jugará en Estados Unidos. También en los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Los Angeles. Se entiende que será Pochettino quien tenga control del seleccionado con límite de edad, mismo donde podría encontrar talento adicional para su proyecto final que será el siguiente Mundial.