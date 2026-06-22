¿Se va o se queda Henry Martín en el América?

Para nadie es un secreto que el último año y medio de Henry Martín dentro del terreno de juego ha sido un caos. Si bien es cierto que el jugador fue importante en la era de los tres títulos seguidos de Liga MX, cortesía de las lesiones su baja de nivel ha sido dramática.

Por ende, desde el cierre del semestre pasado donde el América firmó un doble fracaso dentro y fuera de México, se esperaba que el veterano diera un paso al costado de la plantilla. Así mismo lo tenía en mente el mismo Henry, sin embargo, los cambios internos dentro del nido, también cambiaron el futuro del jugador.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Guillermo Almada SÍ cuenta con Henry Martín. 🦅



Pese a las lesiones, la ‘Bomba’ entra en planes para la próxima temporada. 💣



¿Ustedes cómo lo ven? 🤔



📰 vía: @v_ddiaz pic.twitter.com/qQ1lWBwZja — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) June 20, 2026

De acuerdo con información de Víctor Díaz, Guillermo Almada, nuevo técnico del América apela a la continuidad de Henry. El charrúa ha dado seguimiento cercano al estado de forma del veterano en lo que va de la pretemporada y considera que Martín aún tiene fondo para darle algo más al equipo.

La directiva meses atrás abría la puerta al adiós de su capitán. Esta idea era apoyada por el ex entrenador del Amérca, André Jardine, siempre y cuando el mismo jugador pidiera su traspaso. Es evidente que con el cambio en el cuerpo técnico, Martín ha obtenido una vida extra dentro del nido.

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Otro factor que da sentido a la continuidad del mexicano, es la falta de opciones por el fichaje de Raúl Jiménez. El '9' de la selección mexicana era la gran opción para reemplazar a Martín, sin embargo, ahora que ha firmado su retorno a Wolverhampton, este camino se ha cerrado al cien por ciento.

Siendo así y salvo que algo inesperado suceda, Henry se quedará dentro del América por lo menos los seis meses de contrato que el restan. Es una apuesta de riesgo, pero que viene con el respaldo de Almada.