Se viene el recambio en Brasil: Carlo Ancelotti señala a las estrellas a las que no volverá a convocar

Carlo Ancelotti ha prometido "dar paso a una nueva generación" en la selección brasileña, poniendo fin simultáneamente a las carreras internacionales de Neymar, Casemiro y Danilo.



Neymar y Danilo ya habían hablado de retirarse de la Seleção inmediatamente después de que Brasil perdiera ante Noruega en los octavos de final del Mundial, a principios de este mes. Sin embargo, Casemiro, a quien Ancelotti había recuperado a mediados de 2025 tras 18 meses fuera de los planes del equipo, no se había pronunciado públicamente al respecto.



Este artículo ha sido originalmente publicado en SI FC

Aunque se esperaba que el jugador de 34 años, recién fichado por el Inter Miami, pudiera poner fin a su trayectoria con Brasil, parece que la decisión ha sido tomada por otros.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

A principios de esta semana, Neymar reiteró su postura al declarar a los periodistas en Venezuela, tras un partido del Santos: "Creo que mi etapa en la selección ya pasó. Hice historia allí y estoy muy contento por ello. Viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida, y siempre luché y peleé por la camiseta amarilla. Pero no creo querer seguir".



Con Brasil mirando ya hacia la Copa América 2028 y el Mundial 2030, en busca de poner fin a una sequía de títulos que dura ya siete años, desde su último campeonato continental en 2019, Ancelotti considera que es el momento adecuado para introducir cambios.



Casemiro fue titular en los cinco partidos del Mundial. Danilo, exjugador del Real Madrid y del Manchester City, fue titular en cuatro encuentros tras haber saltado al campo desde el banquillo en el descanso del partido inaugural contra Marruecos. Neymar solo disputó 37 minutos repartidos en dos apariciones, pero fue una pieza clave de la selección entre 2013 y 2023, llegando a superar en goles a Pelé, Ronaldo y Romário.

Así fueron los pasos de Neymar, Casemiro y Danilo por la selección de Brasil

Jugador Partidos y goles Periodo Neymar 130 (80) 2010–2026 Casemiro 91 (10) 2011–2026 Danilo 75 (1) 2011–2026

Ancelotti: "Vamos a buscar nuevos jugadores"

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

"Creo que este Mundial marca el final de una generación de jugadores muy importantes. Empezando por Neymar, pasando por Danilo y Casemiro; todos aquellos que ya superaban los 30 años durante el Mundial", explicó Ancelotti a Globo Esporte.



"Vamos a buscar nuevos jugadores que puedan incorporarse. No me refiero específicamente al Mundial 2030, sino a futbolistas que ya puedan ser competitivos para nuestro primer objetivo: la Copa América 2028", agregó el italiano.



"No voy a decir que cambiaré toda la plantilla. Mantendremos a algunos jugadores importantes que puedan dar continuidad a nuestro trabajo, como Marquinhos, por citar un nombre. Creo que es fundamental que futbolistas como él permanezcan para transmitir una señal de continuidad en el proyecto. Pero la idea es renovar y dar paso a una nueva generación", sumó.



Marquinhos, a sus 32 años, parece ser una excepción a la regla. Sin embargo, da la impresión de que Ancelotti quiere descartar desde ahora a aquellos jugadores que, debido a la edad, podrían no estar rindiendo al nivel adecuado o no estar disponibles para cuando lleguen la Copa América y el Mundial. A modo de referencia, Marquinhos tendrá 34 años en el próximo campeonato sudamericano y 36 en la Copa del Mundo.

¿Quién sustituirá a Neymar, Casemiro y Danilo?

FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRA | NELSON ALMEIDA/GettyImages

Esto también podría marcar el final del camino para Fabinho, de 32 años, y Alex Sandro, de 35. Douglas Santos tiene 32 años y Léo Pereira, 30. Aunque la continuidad de Marquinhos parece asegurada, la defensa podría ser la línea del equipo más afectada por estos cambios.



Éder Militão regresará una vez que se haya recuperado, y podrían surgir oportunidades para centrales emergentes como Lucas Beraldo y Vitor Reis. El lateral derecho Wesley, quien tuvo que quedar fuera de la convocatoria para el Mundial a última hora por una lesión, tiene solo 22 años; por su parte, Vanderson (Mónaco, 25 años) y Carlos Augusto (Inter, 27 años) se perfilan como otras opciones para los laterales.



João Gomes y Andrey Santos encabezan las opciones para ocupar el lugar de Casemiro; de hecho, este último ya desempeña esa función, al menos en parte, en el Manchester United.

Manchester United v AFC Wrexham - Pre-Season Friendly | Ash Donelon/GettyImages

Podría decirse que el relevo de Neymar se produjo hace ya mucho tiempo, dado que su última aparición con la selección antes del Mundial se remontaba a casi tres años atrás debido a las lesiones. Vinícius Júnior y Raphinha han tomado el testigo.

No está claro si la política de Ancelotti se aplica a los porteros. Los tres que eligió para el Mundial ya han superado la treintena: Alisson tiene 33 años y Ederson alcanzará esa edad el mes que viene, mientras que Weverton cumplirá 39 en diciembre.



Es perfectamente factible que Alisson y Ederson continúen, dado que los porteros suelen tener carreras más largas que los jugadores de campo. Sin embargo, el problema principal es la falta de un candidato evidente para tomar el relevo; en este sentido, Bento, del Al-Nassr, destaca como la mejor opción dentro de un panorama bastante limitado.