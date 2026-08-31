Sebastián Cáceres quiere salir a Europa este mismo verano

Sebastián Cáceres quiere dar el salto al futbol europeo y considera que este mercado representa una oportunidad que no ha de presentarse en condiciones similares. El defensa uruguayo ha manifestado su deseo de abandonar al América para aceptar la propuesta del Celta de Vigo, que mantiene abierta la negociación por su fichaje.

La postura del jugador contrasta con la intención del América, que insiste en retenerle ante las dificultades encontradas para conseguir un reemplazo de grantías. El conjunto azulcrema no quiere desprenderse de uno de sus centrales titulares sin tener encaminada una alternativa capaz de cubrir inmediatamente el espacio que dejaría el seleccionado uruguayo al mismo bivel de rendimiento.

🚨Se reflotó la posible salida de Sebastián Cáceres del América: el jugador hizo saber que quiere que se haga el movimiento al Celta.

*️⃣La oferta es la última informada: u$s 8M por su pase. Se espera una respuesta final de las 🦅. — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 31, 2026

Cáceres, sin embargo, entiende que su carrera atraviesa un punto determinante. A sus 27 años, el zaguero considera que una posibilidad concreta para competir en una de las principales ligas europeas puede ser ahora o nunca, motivo por el cual pide a la gerencia del nido de Coapa su libertad.

Sobre la mesa se encuentra una propuesta formal del Celta de Vigo, equipo que busca incorporar al defensor para fortalecer su plantilla. La operación planteada alcanza los ocho millones de dólares entre una cantidad fija y variables, Cifra que el cuadro de LaLiga considera correcta y justa para cerrar la compra.

Club America v Columbus Crew - Leagues Cup Quarter Final | Jim Sabo/ISI Photos/GettyImages

El escenario obliga a las partes a tomar decisiones con rapidez. En Europa queda un día y medio para el cierre del mercado. Siendo el caso, en Coapa deberán aceptar o rechazar en un abrir y cerrar de ojos.

Para el América, el principal obstáculo no pasa únicamente por determinar si la cantidad ofrecida corresponde al valor del futbolista. La directiva también debe evaluar el impacto deportivo de perderlo sin disponer de un sustituto definido. El propio Guillermo Almada, técnico del club, ha apelado públicamente a la continuidad del zaguero.

Las próximas horas serán decisivas para conocer el desenlace de una negociación en la que cada parte tiene prioridades distintas. Cáceres quiere aprovechar la oportunidad de llegar a Europa, el Celta pretende cerrar su incorporación y el América busca proteger su plantilla antes de aceptar una salida que podría modificar sus planes deportivos.