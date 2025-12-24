Sebastián Córdova a detalles de firmar con su nuevo equipo

El futuro de Sebastián Córdova comienza a definirse. Tras cerrar su etapa con Tigres UANL, el mediapunta mexicano tiene encaminado su arribo al Toluca, club que busca potenciar su plantel con talento probado y experiencia en instancias decisivas.

Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano, se movió con rapidez en el mercado para aprovechar la condición de agente libre del jugador. La directiva considera que sumar a Córdova fortalece el abanico ofensivo, agrega creatividad entre líneas y ofrece una alternativa con jerarquía para un calendario exigente que demanda rotaciones y soluciones inmediatas.

🗣️ HAY ALGO DEL TOLUCA



Sebastián Córdova podría llegar al equipo del Turco como agente libre; aquí todos los detalles. 👀 pic.twitter.com/g1Qt9xlSfp — Vamos.Show (@vamos_show) December 24, 2025

A sus 28 años, Córdova llega en una etapa clave de madurez futbolística. Con recorrido en clubes grandes y participación constante en partidos de alta presión, el mediapunta aterriza con el reto de reencontrar su mejor versión. En el Estado de México confían en que el contexto competitivo impulse su regularidad.

El proyecto deportivo del Toluca seduce al entorno del futbolista. La estabilidad institucional, la ambición por sostener el protagonismo y una idea clara de juego son factores que inclinan la balanza. Además, el rol previsto apunta a darle continuidad y responsabilidad creativa, aspectos que el jugador prioriza en esta nueva etapa.

Toluca v Tigres UANL - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Una figura central en la operación es Antonio Mohamed. El entrenador considera que puede recuperar el pico de rendimiento del mexicano a partir de libertad táctica, confianza y un sistema que explote su llegada al área y su capacidad para decidir en el último tercio del campo.

Desde el cuerpo técnico entienden que Córdova necesita un entorno que lo arrope y lo exija. El plan contempla trabajo específico para potenciar su lectura del juego y su constancia, con la convicción de que su talento puede marcar diferencias en liguilla, un terreno donde Toluca pretende seguir imponiendo condiciones.

El movimiento se encuentra en vías de firmarse, con detalles contractuales por cerrar. Al no existir costo de transferencia, la negociación se centra en condiciones salariales y objetivos deportivos. La expectativa es que el anuncio se concrete en breve, permitiendo su integración temprana al trabajo de pretemporada.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX