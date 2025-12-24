Sebastián Córdova ha dejado oficialmente de ser jugador de Tigres. El club regiomontano comunicó su salida tras no alcanzar un acuerdo para la renovación de su contrato, situación que convierte al mediocampista mexicano en agente libre. La noticia marca el cierre de una etapa relevante en la historia reciente del conjunto felino.

La ruptura entre ambas partes no fue repentina. Desde semanas atrás, las negociaciones se encontraban estancadas y el futbolista tomó la decisión de no extender su vínculo. Incluso, previo a la final del torneo, Córdova fue separado del plantel, señal clara de que la relación contractual estaba prácticamente rota.

Tigres, a través de sus canales oficiales, agradeció el profesionalismo y la entrega del jugador durante su paso por la institución. La directiva destacó los momentos importantes que vivió el mediocampista con la camiseta auriazul, reconociendo que su aporte fue determinante en uno de los ciclos más exitosos del club.

El punto más alto de Sebastián Córdova con Tigres se dio en 2023. Ese año, el volante asumió un rol protagónico y fue pieza clave en la obtención del título de Liga MX, firmando actuaciones decisivas en instancias finales y consolidándose como uno de los futbolistas más influyentes del campeonato.

Tigres UANL v America - Final Torneo Apertura 2023 Liga MX

A pesar de ese impacto deportivo, el desgaste en la relación contractual terminó pesando más. Tigres optó por no forzar una renovación bajo condiciones que no consideraba viables, mientras que el jugador priorizó su libertad deportiva, consciente de que su perfil sigue siendo altamente valorado en el futbol mexicano.

Con 28 años y experiencia probada en equipos de alta exigencia, Córdova aparece como una de las joyas del mercado nacional. Al quedar libre, su nombre ya circula en la órbita de varios clubes de la Liga MX, que ven en él una oportunidad estratégica sin costo de transferencia.

Por ahora, el mediocampista no ha definido su próximo destino. Su entorno analiza opciones deportivas y contractuales, con la intención de elegir un proyecto donde vuelva a tener un rol central. El mercado interno le ofrece múltiples escenarios competitivos y con ambición inmediata.