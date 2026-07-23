Luego de la enorme Copa del Mundo que firmó, se pensaba que el futuro de Erik Lira estaría fuera de Cruz Azul y también de la Liga MX. Por edad, rendimiento y jerarquía, se entiende que el medio de contención está en el estado de forma que se requiere para medirse en un nivel de exigencia superior como lo es el de Europa.

Sin embargo, a diferencia de lo esperado, las ofertas formales no han llegado a la mesa de la gerencia celeste. Siendo así, Lira se mantiene fijo en el once titular. Aunque, de acuerdo con los más recientes reportes, esto puede cambiar en las siguientes horas, pues el jugador tiene ofertas para definir su futuro.

¡SE IRÁ A EUROPA!🙏🚨



✍️ Tal y como se adelantó hace semanas en este espacio, Erik Lira está a la espera de que sus agentes cierren la mejor oferta posible para su futuro, para la Máquina y para el equipo que lo comprará.



✍️ Esta semana será clave para decidir entre sus… pic.twitter.com/3TIKa1c3yk — MedioTiempo (@mediotiempo) July 22, 2026

De acuerdo con el reporte de Rubén Rodríguez, el manejo de Lira tiene en las manos dos ofertas formales. Si bien no se revelan los clubes, se entiende que son de equipos de diferentes ligas en Europa. Las mismas cumplen con lo que busca Erik tanto dentro como fuera de la cancha por lo que alguna de ellas será aceptada.

La fuente afirma que esta semana el jugador y su entorno discutirán cuál de las dos ofertas es la más oportuna de aceptar. Una vez que tenga su decisión, reportarán al club elegido que han decidir unirse a su proyecto para que entonces dicho equipo toque la puerta de Cruz Azul directamente y presente una oferta formal por su fichaje.

Atletico San Luis v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Una vez que lo anterior suceda, entonces Cruz Azul definirá si el ofrecimiento está o no a la altura de lo que esperan por su capitán. De ser el caso, apoyarán la salida inmediata. Si no, presentarán una contraoferta con un precio seguramente más elevado.

El mercado avanza y Lira tiene que dar un paso al frente si realmente desea ir al siguiente nivel. Cruz Azul está en disposición de apoyarle, pero hasta hoy, nadie ha puesto una oferta formal dentro de La Noria. Se entiende que esto cambiará en los siguientes días.