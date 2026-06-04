Sergio Canales rompe el silencio tras su salida de Monterrey

Luego de algunos años dentro de la Liga MX con el Monterrey, Sergio Canales dejó el fútbol de México. Si bien no lo hizo con el mejor de los resultados en cuanto a lo colectivo, siempre fue un tipo competitivo en lo individual.

El ex Betis se dice feliz por lo que hizo dentro y fuera de la cancha dentro de México, una nación a la cual llegó en medio de la incertidumbre de lo que sería este reto, aseguró.

¡SE SINCERÓ! 😳



Sergio Canales fue la 'bomba' de Rayados en el Apertura 2023, pero en entrevista con Mauricio Ponce de Multimedios, reveló que tuvo miedo de llegar a México 🇲🇽https://t.co/15W9ehx3YF pic.twitter.com/Ucnm0YZOwW — MedioTiempo (@mediotiempo) June 3, 2026

Venía un poco con miedo, miedo de un cambio tan grande, un mes atrás estaba jugando con la Selección Española la Nations League, fuimos campeones, sabía que probablemente perdía la oportunidad de ir a Selección, diferentes cosas como pasaron... todos aprendemos a través de las experiencias. Sergio Canales

Se marcha feliz y agradecido con todo lo que ha implicado su etapa dentro de la Liga MX.

Estoy agradecido, he vivido una de mis mejores etapas... he aprendido mucho en México, venir a jugar a México lo recomiendo al 100, he sido muy feliz, no lo cambiaría por nada el haber venido aquí, dejé mucho atrás, pero ha sido un bien... 100 por 100 (me ha hecho mejor jugador), creo que sí, soy una persona que intenta aprender del entorno, muchas cosas de este futbol que me parecen muy buenas y diferentes, creo que me ha hecho un jugador más completo. Sergio Canales

Se lamenta no haber podido dejar el título a Monterrey, meta que era la establecida el día que firmó con los Rayados.

Monterrey v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Individualmente sí, he disfrutado mucho, he aprendido mucho, vengo de un futbol totalmente diferente, es muy asociativo, me tuve que adaptar, donde el equipo necesitaba de mí, que fuera más vertical, que hiciera más toques, y me ha hecho mucho mejor jugador. Yo puedo aceptar el fracaso al final, yo vine aquí para ser campeón y no se ha conseguido, pero no aceptaría de mí el no haberlo intentado, di lo mejor de mí. Sergio Canales

Cerró declaraciones explicando el porqué decidió no renovar con los del norte de México.

En la vida todos son ciclos, me pasó en el Betis, yo en el Betis me quería retirar ahí, estaba super feliz, lo tenía todo... quiero tener muy claro que donde estoy yo pueda aportar todo lo que yo puedo aportar, y en esta última etapa consideré que no lo estaba haciendo... culpa mía. Era lo mejor, quería seguir dando lo mejor de mí, transmitirlo y en esta última etapa no fui capaz de conseguirlo. Sergio Canales