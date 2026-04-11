Sevilla vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones
Tal pareciera que LaLiga se está inclinando para el Barcelona, que lidera con 76 puntos, a falta de lo que haga este mismo sábado, sin embargo, el resto de los equipos no pueden dejar de esforzarse porque están en disputa los puestos para la siguiente UEFA Champions League.
El Atlético de Madrid, que entre semana le pegó 0-2 al Barça en los cuartos de ida de la Champions vengándose de la derrota 1-2 de la jornada pasada, es cuarto de la clasificación con 57 unidades, a un punto del tercer lugar que le pertenece al Villarreal. Por ahora, el equipo del argentino Diego Simeone araña el último boleto para la justa internacional de la siguiente temporada, por eso no puede pensar en nada más que la victoria.
Con respecto al Sevilla, está peleando por la salvación y en estos instantes lo está logrando porque pisa el peldaño 17 con 29 puntos, los mismos que el Mallorca, que es el lugar 16. Los Nervionenses tampoco tienen margen de error porque sólo le sacan tres puntos al antepenúltimo Elche. Justamente, la jornada anterior sucumbió contra el Real Oviedo por la mínima diferencia.
Pronóstico SI
Es evidente que el Atlético de Madrid parte como favorito para llevarse los tres puntos aun cuando fungirá como visitante. El Sevilla lleva cuatro encuentros como local sin poder celebrar un triunfo, pues apenas tiene tres empates y una caída, justo esta última ocurrió en la jornada antepasada. Puede que los Colchoneros estén enfocados en mayor parte con la Champions, así que podrían hacer modificaciones pensando en ello, pero aún así tienen plantilla suficiente para poder doblegar a los Nervionenses.
Sevilla 0-2 Atlético de Madrid
¿A qué hora se juega el Sevilla vs Atlético de Madrid?
Ciudad: Sevilla, España
Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán
Fecha: sábado, 11 de abril
Hora: 12 h (EEUU ET), 13 h (México), 21 h (España)
Árbitro: Isidro Díaz de Mera
VAR: Pablo González
Historial de los últimos enfrentamientos entre ellos
Sevilla: 1
Empates: 0
Atlético de Madrid: 4
Último partido entre ambos: 1/11/26 – Atlético de Madrid 3-0 Sevilla FC – LaLiga
Últimos 5 partidos
Sevilla
Atlético de Madrid
Real Oviedo 1-0 Sevilla 5/4/26
Barcelona 0-2 Atlético de Madrid 8/4/26
Sevilla 0-2 Valencia 21/3/26
Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 4/4/26
Barcelona 5-2 Sevilla 15/3/26
Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid 22/3/26
Sevilla 1-1 Rayo Vallecano 8/3/26
Tottenham 3-2 Atlético de Madrid 18/3/26
Real Betis 2-2 Sevilla 1/3/26
Atlético de Madrid 1-0 Getafe 14/3/26
¿Cómo ver el Sevilla vs Atlético de Madrid por TV y Streaming Online?
País
Canal TV/Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, app ESPN
México
Sky Sports México, Sky+, Izzi
España
Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2, Movistar Plus+, Vamos 2
Últimas noticias del Sevilla
El técnico Luis García Plaza seguirá sin contar con César Azpilicueta y el brasileño Marcao do Nascimento por temas de lesión. No obstante, no son las únicas bajas, ya que el francés Tanguy Nianzou y José Carmona están fuera por sanción, pues el primero vio la roja frente al Real Oviedo y el segundo acumuló su quinta tarjeta.
Posible alineación del Sevilla (4-2-3-1): Odisseas Vlachodimos, Joaquín ‘Oso’, Enrique Salas, Andrés Castrín, Juanlu Sánchez; Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Djibril Sow; Rubén Vargas, Alexis Sánchez, Akor Adams.
Últimas noticias del Atlético de Madrid
Este sábado, los Colchoneros jugarán sin el uruguayo José María Giménez, el eslovaco David Hancko, el estadounidense Johnny Cardoso y Pablo Barrios, todos ellos por tema de lesión, aunque debido al asunto de las sanciones tampoco podrán ver acción el argentino Nico González y el capitán Koke Resurrección.
Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Juan Musso; Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clément Lenglet; Marcos Llorente, Obed Vargas, Giuliano Simeone, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.