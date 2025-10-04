Sevilla vs Barcelona: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada 8 de LaLiga nos presenta un partido con mucha historia pero con presentes muy distintos, cuando el Sevilla reciba en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán al Barcelona.

El equipo andaluz llega a este compromiso con una sola derrota en los últimos cinco partidos y esto le ha servido para recuperar terreno en la clasificación, colocándose en el noveno lugar con 10 puntos.

El panorama es diferente para el conjunto blaugrana, que se mantiene en la cima del campeonato y necesita una victoria para no cederle el paso al Real Madrid; sin embargo, la derrota a mitad de semana contra el PSG en la Champions fue un duro golpe a los de Hansi Flick.

Con un favoritismo muy marcado para el equipo visitante, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Momios del partido de Sevilla vs Barcelona:

Sevilla: +520

Empate: +400

Barcelona: -228

Las casas de apuestas colocan al Barcelona como el amplio favorito para llevarse los tres puntos de Andalucía. La cuota de -228 refleja una alta probabilidad de victoria culé.

En contraparte, un triunfo del Sevilla se considera una sorpresa mayúscula y ofrece un pago extraordinario de +520, una cifra que evidencia el mal momento que atraviesa el equipo local.

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Image Photo Agency/GettyImages

Probabilidades de victoria

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Sevilla: 15% - 17%

Empate: 19% - 21%

Barcelona: 67% - 70%

El cálculo de probabilidades consolida al Barcelona con cerca de un 70% de posibilidades de ganar el partido. Las opciones de que un Sevilla en crisis logre un resultado positivo ante uno de los líderes del torneo son, desde la perspectiva estadística, muy bajas.

Doble Oportunidad:

Sevilla/Empate: +170

Sevilla/Barcelona: -800

Barcelona/Empate: -800

La única opción con valor real en este mercado es el "Sevilla/Empate", que ofrece un atractivo momio positivo de +170. Es una apuesta de alto riesgo, pero ideal para quienes creen que el Sevilla puede dar la campanada en casa.

Las alternativas que incluyen al Barcelona están muy castigadas por su alto favoritismo.

Rayo Vallecano de Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -182

No: +130

La tendencia es abrumadora: se espera que ambos equipos anoten. Con un momio de -182, las casas de apuestas ven casi un hecho que, a pesar del mal momento del Sevilla, su capacidad ofensiva logrará vulnerar a una defensa blaugrana que no siempre ofrece garantías.

Total de goles:

Más de 3.5 goles: +100

Menos de 3.5 goles: -130

La línea de goles está establecida en 3.5, lo que anticipa un partido con varias anotaciones. A pesar de ello, la tendencia se inclina ligeramente hacia un marcador con menos de 3.5 goles, sugiriendo que, aunque se esperan goles de ambos lados, un festival de cuatro o más tantos es menos probable.

Pronóstico del partido de Sevilla vs Barcelona:

Se espera un dominio del Barcelona, que buscará imponer su estilo y aprovechar la fragilidad defensiva de un Sevilla en horas bajas. El equipo local intentará cerrar espacios y hacer daño al contragolpe.

Por la diferencia de calidad y confianza, un marcador probable, según la inteligencia artificial, sería un 1-2 a favor del Barcelona.